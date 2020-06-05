Собянин допустил радикальное смягчение карантина после 8 июня

https://static.news.ru/photo/2553b29c-a75e-11ea-ada2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские власти задумались об ещё большем смягчении режима изоляции, заметив улучшение эпидемической ситуации в столице, заявил мэр Сергей Собянин.

Мы видим, что положительная динамика сохраняется. <...> Действительно, на следующей неделе можно будет принять более радикальное, более серьёзное решение по продвижению вперёд, — цитирует градоначальника ТАСС.

По словам Собянина, смягчение режима изоляции с 1 июня не ухудшило ситуацию. Наоборот, в Москве снизилось количество пневмоний, новых пациентов с COVID-19, снизилась смертность среди больных коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, с 1 июня москвичам разрешили заниматься спортом, гулять по графику, пользоваться системой городского велопроката и посещать непродовольственные магазины. Ношение масок стало обязательным.

Количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19 упало ниже 2 тысяч, что вдвое ниже майских показателей. Больше половины заражённых уже вылечились.

При этом на неделя Собянин заявил, что отдельные ограничения в Москве сохранятся до проведения вакцинации от коронавируса.