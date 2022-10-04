Снайпер-разведчик дал советы мобилизованным Снайпер-разведчик из бригады «Пятнашка» порекомендовал мобилизованным слушаться командира и включать голову

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Мобилизованные военнослужащие должны действовать в соответствии с приказами командира и включать голову, находясь в зоне СВО на Украине, заявил в интервью URA.RU участвующий в спецоперации снайпер-разведчик из интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным Хан. Он также порекомендовал максимально комфортно оборудовать свою позицию, чтобы укрываться от обстрелов.

Первый совет — это слушаться командира. Командир — это голова, подчиняйтесь его приказам. Он знает больше, чем мобилизованные ребята. Второй совет — думайте своей головой. Командир командиру рознь. Следующий совет: попадая на линию боевого соприкосновения, в первую очередь осмотритесь, — заявил снайпер.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России. Перед отправкой в части призванные на военную службу проходят дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Историк Евгений Норин ранее предположил, что в ходе частичной мобилизации в первую очередь призовут граждан с определенной квалификацией — артиллеристов, связистов, гранатометчиков, минометчиков и операторов ПТУР. Военный эксперт подчеркнул, что «просто человек с автоматом не так сильно нужен» и смысл мобилизации заключается в том, чтобы развязать руки тем частям, которые могут заниматься штурмовыми действиями.