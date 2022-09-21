Названы категории военспецов, которых могут мобилизовать в первую очередь Военный эксперт Норин назвал категории военспецов, которых могут мобилизовать в первую очередь

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Историк Евгений Норин в разговоре с NEWS.ru предположил, что в ходе частичной мобилизации в первую очередь призовут граждан с определенной квалификацией — артиллеристов, связистов, гранатометчиков, минометчиков и операторов ПТУР. Военный эксперт подчеркнул, что «просто человек с автоматом, в общем-то, не так сильно нужен».

Очевидно, требуются люди с определенной квалификацией: артиллеристы, связисты, медики, операторы дронов — такой ВУС, как я понимаю, еще нет, гранатометчики, минометчики, операторы ПТУР, разведчики, у кого есть существенный боевой опыт. Просто человек с автоматом, в общем-то, не так сильно нужен. Смысл в том, что бы развязать руки тем частям, которые могут заниматься штурмовыми действиями. [Мобилизованные] будут контролировать линию фронта, а штурмовые части — заниматься своими задачами, — добавил Норин.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Он пояснил, что это 1% от мобилизационного ресурса. Он добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники.