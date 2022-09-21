Путин объявил о частичной мобилизации в России

Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России, сообщает ТАСС. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.

Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт, — отметил президент.

По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Правительству и Минобороны даны поручения в кратчайшие сроки определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса. Он должен соответствовать статусу кадровых российских военнослужащих, включая медицинское обеспечение и социальные гарантии. Особое внимание должно быть уделено их оснащению техникой, подчеркнул Путин.

Госдума 20 сентября одобрила поправку о введении в УК понятий «мобилизация», «военное положение», «военное время» и «вооруженный конфликт». Согласно тексту документа, в кодексе также изменится ряд пунктов: так, слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменятся на «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что введение Госдумой понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время» направлено на то, чтобы усилить ответственность военнослужащих и призывников. Он также пояснил, что о мобилизации речи сейчас не идет, поскольку нововведения направлены на восстановление базы мобилизационного развертывания и проведение сборов.