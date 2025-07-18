Российский снайпер избавился от десятков дронов ВСУ за один заход Снайпер ВС России за один выход уничтожил более 30 украинских дронов

Российский снайпер за один боевой выход, продолжавшийся три месяца, уничтожил более 30 украинских гексакоптеров типа «Баба-яга», рассказал военнослужащий 5-й гвардейской бригады Южного военного округа с позывным Беня в интервью РИА Новости. По его словам, оперативно обнаружить цель позволяет тепловизионная оптика.

Мы были в паре с моим товарищем. <…> За этот промежуток времени у нас именно гексакоптеров, так называемых «Баба-яга», было подтвержденных с видеозаписью 30. И на словах еще от 10 до 15, — рассказал Беня.

Как уточнил снайпер, основная уязвимость таких дронов — аккумуляторы. Достаточно одного точного попадания, чтобы аппарат загорелся или мгновенно упал.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о новых методах борьбы российской армии с украинскими дронами. Помимо традиционных средств РЭБ, ВС РФ используют специальные дроны-перехватчики и огнестрельное оружие с боеприпасами, адаптированными для поражения БПЛА. Эксперт отметил эффективность защитных решений вроде «мангалов» на танках, позволяющих технике сохранять боеспособность даже после множественных попаданий. По словам Кнутова, эти меры помогают «медленно, но уверенно продвигаться вперед».