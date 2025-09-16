Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 16:34

Сметана каждый день — польза для здоровья и неожиданные эффекты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сметана давно перестала быть лишь дополнением к борщу или блинам. Её ежедневное употребление может положительно влиять на здоровье, о чём многие не задумываются.

Одна столовая ложка в день — это не гастрономическая прихоть, а источник ценных веществ, особенно если выбирать натуральную сметану без добавок.

Продукт богат витаминами группы B, кальцием и молочными жирами, которые участвуют в обмене веществ. Это делает сметану полезным элементом рациона.

Молочнокислые бактерии, содержащиеся в сметане, улучшают пищеварение, поддерживают микрофлору кишечника и снижают риск воспалений.

Сметана способствует усвоению жирорастворимых витаминов A, D и E — это особенно важно в холодное время года, когда организму не хватает солнечного света.

Кальций из сметаны легко усваивается и укрепляет костную ткань, что полезно для подростков и пожилых людей. Жиры продукта участвуют в выработке гормонов и поддержании клеточных мембран, не нанося вреда фигуре при умеренном употреблении.

Присутствие триптофана помогает снижать уровень стресса, поддерживая синтез серотонина. Регулярное употребление сметаны также положительно сказывается на состоянии кожи, особенно при сухости и шелушении.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Важно выбирать продукт с натуральным составом и без растительных жиров, чтобы получить максимальную пользу.

Сметана универсальна в кулинарии: она отлично сочетается с овощами, крупами и мясом, усиливая вкус и питательную ценность блюд.

Одна ложка в день не перегружает рацион, но даёт стабильную поддержку организму. Для тех, кто ищет простые способы укрепить здоровье, сметана может стать неожиданным союзником, выходя за рамки привычного соуса.

Вокруг сала давно ведутся споры: одни считают его вредным продуктом, другие уверены в его пользе. Но современные исследования позволяют взглянуть на него без предубеждений.

