Готовлю такую рыбку на радость семье — секрет в ароматной заливке

Рыба в сметанном соусе с сыром представляет собой нежное и питательное блюдо для повседневного и праздничного стола. Это сочетание отличается сочностью рыбного филе и сливочным вкусом сырно-сметанной заливки. Гармония простых ингредиентов создает полноценное блюдо, которое подходит для детского и диетического питания.

Для приготовления потребуется: 750 г филе минтая или трески, 300 г сметаны 20%, 1 яйцо, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, соль, перец, приправа для рыбы. Рыбное филе размораживают, выкладывают в форму, слегка солят и перчат. Сметану смешивают с яйцом и измельченным чесноком. Полученной смесью заливают рыбу. Сверху посыпают тертым сыром и запекают при 180 градусах 30–40 минут до образования золотистой корочки. Секрет успеха заключается в использовании достаточно жирной сметаны — она предотвращает пересушивание рыбы и создает нежный соус. Готовое блюдо посыпают рубленым укропом и подают с картофельным пюре, рисом или овощами.

