09 августа 2025 в 11:00

Смешиваем пекинку, тунца и крабовые палочки! Обалденный и простой салат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смешиваем пекинку, тунца и крабовые палочки! Обалденный и простой салат! Идеальное сочетание хрустящих овощей, нежных яиц и морских ноток тунца с крабовыми палочками. Лёгкий, но сытный салат с йогуртовой заправкой — отличный вариант для ужина или полезного перекуса.

Ингредиенты

  • Пекинская капуста — 200 г
  • Огурцы свежие — 2 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Тунец консервированный (в собственном соку) — 1 банка (150 г)
  • Крабовые палочки — 100 г
  • Зелёный лук — 3-4 пера
  • Укроп — небольшой пучок

Для заправки

  • Греческий йогурт — 100 г
  • Горчица дижонская — 1 ч. ложка
  • Лимонный сок — 1 ст. ложка
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Подготовка ингредиентов. Пекинскую капусту шинкуем тонкими полосками. Огурцы нарезаем соломкой или тонкими полукольцами (если кожура жёсткая — можно очистить). Яйца отвариваем вкрутую (8–9 минут), охлаждаем и режем кубиками. Тунец разминаем вилкой, слив лишнюю жидкость. Крабовые палочки нарезаем кружочками или соломкой. Зелень мелко рубим.
  2. Заправка. В отдельной миске смешиваем йогурт, горчицу, лимонный сок, соль и перец. Можно добавить щепотку сахара для баланса вкуса.
  3. Сборка салата. В большой миске аккуратно соединяем все ингредиенты: капусту, огурцы, яйца, тунец, крабовые палочки и зелень. Заправляем соусом и осторожно перемешиваем.

Ранее мы готовили чумовой салат «Селедка-красотка» со свеклой и горошком! Мегавкусный и простой.

