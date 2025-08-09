Смешиваем пекинку, тунца и крабовые палочки! Обалденный и простой салат

Смешиваем пекинку, тунца и крабовые палочки! Обалденный и простой салат

Смешиваем пекинку, тунца и крабовые палочки! Обалденный и простой салат! Идеальное сочетание хрустящих овощей, нежных яиц и морских ноток тунца с крабовыми палочками. Лёгкий, но сытный салат с йогуртовой заправкой — отличный вариант для ужина или полезного перекуса.

Ингредиенты

Пекинская капуста — 200 г

Огурцы свежие — 2 шт.

Яйца — 3 шт.

Тунец консервированный (в собственном соку) — 1 банка (150 г)

Крабовые палочки — 100 г

Зелёный лук — 3-4 пера

Укроп — небольшой пучок

Для заправки

Греческий йогурт — 100 г

Горчица дижонская — 1 ч. ложка

Лимонный сок — 1 ст. ложка

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Подготовка ингредиентов. Пекинскую капусту шинкуем тонкими полосками. Огурцы нарезаем соломкой или тонкими полукольцами (если кожура жёсткая — можно очистить). Яйца отвариваем вкрутую (8–9 минут), охлаждаем и режем кубиками. Тунец разминаем вилкой, слив лишнюю жидкость. Крабовые палочки нарезаем кружочками или соломкой. Зелень мелко рубим. Заправка. В отдельной миске смешиваем йогурт, горчицу, лимонный сок, соль и перец. Можно добавить щепотку сахара для баланса вкуса. Сборка салата. В большой миске аккуратно соединяем все ингредиенты: капусту, огурцы, яйца, тунец, крабовые палочки и зелень. Заправляем соусом и осторожно перемешиваем.

Ранее мы готовили чумовой салат «Селедка-красотка» со свеклой и горошком! Мегавкусный и простой.