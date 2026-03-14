Случайно нашел старый рецепт — и теперь это наша семейная коврижка. Никаких яиц и молока, только чистое наслаждение

Кажется невероятным, что из такого скромного набора продуктов, без яиц и масла животного происхождения, может получиться настолько богатая и влажная выпечка.

Что понадобится

Для теста: крепкий черный чай, 200 мл, мед, 80 г, сахар, 100 г, растительное масло без запаха, 120 мл, пшеничная мука, 280 г, разрыхлитель, 10 г (2 ч. л.), какао-порошок, 20 г, молотая корица, 5 г (1 ч. л.), соль, щепотка. Для прослойки и подачи: густое варенье или джем (смородиновое, вишневое, абрикосовое), 200 г, сахарная пудра для украшения (по желанию).

Как я ее готовлю

Завариваем крепкий черный чай и даем ему настояться 10 минут. Процеживаем 200 мл горячего настоя в миску. Пока чай еще теплый, но не обжигающий, добавляем к нему мед, сахар и щепотку соли. Активно размешиваем до полного растворения кристаллов. Затем вливаем растительное масло и взбиваем венчиком.

В отдельной большой миске тщательно просеиваем муку, разрыхлитель, какао и корицу, перемешивая сухие ингредиенты. Делаем в центре горки из муки углубление и постепенно, тонкой струйкой, вливаем в него жидкую медово-чайную смесь. Замешиваем однородное, гладкое тесто консистенции густой сметаны. Духовку разогреваем до 190 °C. Форму для выпечки (примерно 22х10 см) смазываем маслом или выстилаем пергаментом. Переливаем в нее тесто, разравниваем лопаткой.

Выпекаем 35–40 минут до сухой деревянной шпажки. Готовый корж оставляем в форме на 10 минут, затем аккуратно перекладываем на решетку и даем полностью остыть. Остывшую коврижку острым длинным ножом разрезаем вдоль на два пласта. Нижний пласт обильно смазываем густым вареньем (если варенье жидкое, ягоды лучше измельчить блендером или проварить до загустения). Накрываем верхним пластом. Для лучшей пропитки и чтобы коврижка не крошилась при нарезке, можно плотно завернуть ее в пищевую пленку и убрать в холодильник на 1–2 часа.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.