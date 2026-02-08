Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 09:35

Случайно кинула масло в сгущенку и получила вкуснятину за копейки: ароматное печенье к чаю

Фото: D-NEWS.ru
Беру банку сгущенки, масло и муку — пеку волшебное печенье за 15 минут. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для внезапных гостей или уютного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатое, тающее во рту печенье с глубоким карамельным вкусом сгущенки и легкой маслянистой ноткой. Сверху образуется аппетитная румяная корочка, а внутри — нежная, чуть влажная текстура.

Для приготовления вам понадобится: 1 банка сгущенного молока (380 г), 180 г размягченного сливочного масла, 400 г муки, 1,5 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 2 ст. л. сахара (по желанию). В глубокой миске смешайте мягкое масло, сгущенку, соль и сахар до однородной кремообразной массы. Муку просейте вместе с разрыхлителем. Постепенно вводите муку в жидкую основу, замешивая мягкое, немного липкое тесто. Духовку разогрейте до 180 °C. Противень застелите бумагой. Столовой ложкой или мокрыми руками формируйте небольшие шарики из теста, выкладывайте их на противень, слегка прижимая сверху. Выпекайте 12–15 минут до появления золотистого края. Подавайте остывшими, когда печенье окончательно закрепит свою нежную рассыпчатую структуру.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
рецепты
кулинария
печенье
сгущенка
Мария Левицкая
М. Левицкая
