22 апреля 2026 в 19:45

Слоеный пирог «на скорую руку» — достала тесто и варенье, а вышло как из модной пекарни

Когда хочется чего-то сладкого, а времени в обрез, этот рецепт спасает без лишних усилий. Пачка слоеного теста и немного варенья превращаются в ароматный десерт с хрустящей корочкой и сочной начинкой.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто — 1 упаковка;
  • яйцо — 1 шт.;
  • варенье — 5-6 ст. л.;
  • орехи — по желанию.

Приготовление

Тесто заранее разморозьте и при желании слегка раскатайте. Яйцо взбейте вилкой и смажьте края пласта — это поможет «склеить» пирог. Равномерно распределите варенье, отступая немного от краев.

Сложите тесто конвертом и аккуратно прижмите края вилкой. Сверху смажьте остатками яйца — получится красивая румяная корочка. Сделайте несколько надрезов, чтобы выходил пар, и при желании посыпьте орехами.

Выпекайте при 160–180 °C около 20 минут до золотистого цвета. Пирог хорош и теплым, и остывшим: хрустящий снаружи и нежный внутри, он идеально подходит к чаю или кофе.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
кулинария
Марина Макарова
М. Макарова
