Слоеный пирог «на скорую руку» — достала тесто и варенье, а вышло как из модной пекарни

Когда хочется чего-то сладкого, а времени в обрез, этот рецепт спасает без лишних усилий. Пачка слоеного теста и немного варенья превращаются в ароматный десерт с хрустящей корочкой и сочной начинкой.
Ингредиенты:
- слоеное тесто — 1 упаковка;
- яйцо — 1 шт.;
- варенье — 5-6 ст. л.;
- орехи — по желанию.
Приготовление
Тесто заранее разморозьте и при желании слегка раскатайте. Яйцо взбейте вилкой и смажьте края пласта — это поможет «склеить» пирог. Равномерно распределите варенье, отступая немного от краев.
Сложите тесто конвертом и аккуратно прижмите края вилкой. Сверху смажьте остатками яйца — получится красивая румяная корочка. Сделайте несколько надрезов, чтобы выходил пар, и при желании посыпьте орехами.
Выпекайте при 160–180 °C около 20 минут до золотистого цвета. Пирог хорош и теплым, и остывшим: хрустящий снаружи и нежный внутри, он идеально подходит к чаю или кофе.
Когда нет сил долго стоять у плиты, а хочется чего-то вкусного и домашнего, выручает эта запеканка.