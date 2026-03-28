28 марта 2026 в 15:30

Слойки с ананасом за 30 минут: эффектный десерт из готового теста без хлопот

Когда времени в обрез, а хочется порадовать домашних чем-то вкусным, выручает слоеное тесто. Из него легко приготовить ароматный десерт, который выглядит нарядно и не требует сложной начинки. Слойки с ананасом получаются сочными, румяными и буквально тают во рту.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто — 500 г;
  • ананасы консервированные (кольца) — 800 г;
  • сахарная пудра — 3 ст. л.;
  • корица — по вкусу.

Приготовление

Кольца ананаса обсушите на бумажном полотенце, присыпьте сахарной пудрой и оставьте на 10 минут. Тесто заранее разморозьте, раскатайте в пласт и нарежьте на тонкие полоски.

Каждое ананасовое кольцо слегка посыпьте корицей и оберните полосками теста, пропуская их через центр. Из остатков теста сформируйте небольшие шарики и выложите в середину колец.

Разогрейте духовку до 200 градусов, застелите противень пергаментом и выложите заготовки. Выпекайте около 30 минут до золотистой корочки.

Готовые слойки присыпьте сахарной пудрой и подавайте теплыми — десерт получается ярким, ароматным и очень аппетитным.

Ранее сообщалось, что иногда хочется чего-то сытного и домашнего, но без долгой возни с тестом. В таком случае выручает простой рецепт быстрых пирожков на основе творога и яиц.

Проверено редакцией
Общество
Марина Макарова
