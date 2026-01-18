Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 10:15

Скумбрия по-вкусному: лук, соус и никаких прибамбасов — простой рецепт играет на руку рыбке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт ломает все стереотипы о скумбрии. Стоит поставить ее в духовку — и по квартире разносится такой аромат, что кажется, будто готовится ресторанное блюдо. Лук здесь не просто дополнение, а полноценная звезда: он томится в рыбном соке и соусе, становится сладким и нежным. А сама скумбрия получается настолько мягкой, что буквально распадается на кусочки. Минимум усилий — максимум вкуса.

Ингредиенты: скумбрия — 1 кг (примерно 3 шт.), лук репчатый — 5 крупных шт. (да, именно столько), майонез — 4-5 ст. л., кетчуп «Лечо» или любой с овощами — 4-5 ст. л., соль, черный перец, специи для рыбы — по вкусу, сливочное масло — небольшой кусочек.

Приготовление: скумбрию очистите, промойте и нарежьте порционными стейками. Лук нарежьте полукольцами — не мельчите, он должен хорошо чувствоваться в блюде. В миске смешайте майонез, кетчуп и специи. Каждый кусочек рыбы щедро обмажьте получившимся соусом. Противень застелите бумагой для выпечки, слегка смажьте маслом и выложите скумбрию. Все свободные места и даже верх щедро засыпьте луком — именно он создает тот самый «волшебный эффект». Сверху разложите несколько кусочков сливочного масла. Отправьте противень в разогретую до 180 °C духовку примерно на 60 минут. За это время лук станет мягким, почти карамельным, а рыба — невероятно сочной. Подавайте горячей, с картофелем или просто с хлебом, чтобы собрать весь соус.

Ранее мы делились рецептом минтая в воздушном кляре — бюджетный хит! Подаем с соусом из сырка и чеснока.

Проверено редакцией
Читайте также
С такой скумбрией и мяса не надо: шикарная фаршированная рыбка в духовке с соевым соусом
Общество
С такой скумбрией и мяса не надо: шикарная фаршированная рыбка в духовке с соевым соусом
Быстрый посол скумбрии и сельди кусочками — солим 30-го, подаём 31-го с картошечкой
Общество
Быстрый посол скумбрии и сельди кусочками — солим 30-го, подаём 31-го с картошечкой
Грудка в луковом одеяле! Такую сочную курицу вы не ели: лишь 2 ингредиента
Семья и жизнь
Грудка в луковом одеяле! Такую сочную курицу вы не ели: лишь 2 ингредиента
Чтобы свекольный салат съедался без остатка: простой рецепт с жареным луком и фишками — свекла станет любимым овощем
Общество
Чтобы свекольный салат съедался без остатка: простой рецепт с жареным луком и фишками — свекла станет любимым овощем
Лучшее к вину и шампанскому: брускетты «Заморские», которые исчезают быстрее напитков
Общество
Лучшее к вину и шампанскому: брускетты «Заморские», которые исчезают быстрее напитков
скумбрия
лук
рыба
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гросси рассказал о ремонте питающей ЗАЭС ЛЭП
Некоторые пенсионеры получат повышенные выплаты
Перечислены 40 официальных крещенских купелей в Москве
Россиянам дали прогноз по средней температуре на ближайшие полвека
Четыре человека погибли в ДТП с грузовым составом в российском регионе
Жители Киева начали сжигать новогодние елки, чтобы согреться
Почему не работает WhatsApp 18 января: где сбои в России, когда заблокируют
Волчанск, Гришино, Липцы: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 января
Магнитные бури сегодня, 18 января: что завтра, сильные боли, риск инсульта
Житель Красноармейска объяснил, как на автомобиле увернулся от дронов ВСУ
В подполье назвали неожиданную причину преследования Тимошенко
Армия России нанесла сокрушительный удар по «реактивному» аэродрому ВСУ
Россиянам объяснили, что делать при обнаружении чужого заема на свое имя
Ученые нашли сорт сыра, который улучшает память и защищает мозг
Рекордные холода окутали Московскую область
«Попадаются регулярно»: оператор БПЛА рассказал о составе сил ВСУ на фронте
Глава «Калашникова» представил Путину новую перспективную экипировку
«Сапсаны» и «Авроры» перестанут курсировать между Москвой и Петербургом
В Госдуме раскрыли механизм эвакуации впавшей в кому в Египте россиянки
Роскосмос и NASA обсудят новые сроки завершения эксплуатации МКС
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.