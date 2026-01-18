Скумбрия по-вкусному: лук, соус и никаких прибамбасов — простой рецепт играет на руку рыбке

Этот рецепт ломает все стереотипы о скумбрии. Стоит поставить ее в духовку — и по квартире разносится такой аромат, что кажется, будто готовится ресторанное блюдо. Лук здесь не просто дополнение, а полноценная звезда: он томится в рыбном соке и соусе, становится сладким и нежным. А сама скумбрия получается настолько мягкой, что буквально распадается на кусочки. Минимум усилий — максимум вкуса.

Ингредиенты: скумбрия — 1 кг (примерно 3 шт.), лук репчатый — 5 крупных шт. (да, именно столько), майонез — 4-5 ст. л., кетчуп «Лечо» или любой с овощами — 4-5 ст. л., соль, черный перец, специи для рыбы — по вкусу, сливочное масло — небольшой кусочек.

Приготовление: скумбрию очистите, промойте и нарежьте порционными стейками. Лук нарежьте полукольцами — не мельчите, он должен хорошо чувствоваться в блюде. В миске смешайте майонез, кетчуп и специи. Каждый кусочек рыбы щедро обмажьте получившимся соусом. Противень застелите бумагой для выпечки, слегка смажьте маслом и выложите скумбрию. Все свободные места и даже верх щедро засыпьте луком — именно он создает тот самый «волшебный эффект». Сверху разложите несколько кусочков сливочного масла. Отправьте противень в разогретую до 180 °C духовку примерно на 60 минут. За это время лук станет мягким, почти карамельным, а рыба — невероятно сочной. Подавайте горячей, с картофелем или просто с хлебом, чтобы собрать весь соус.

