Сколько часов в день школьник должен ничего не делать — ответ психологов

С началом учебного года важно не только правильно выстроить график занятий и факультативов школьника, но и выделить ему свободное время. Психологи ответили, сколько часов в день школьник должен ничего не делать.

Современные психологи и педагоги единодушны: для гармоничного развития школьнику ежедневно необходимо 2,5–3,5 часа свободного времени (не включая сон и прием пищи). Это время должно быть полностью освобождено — без репетиторов и внешнего контроля.

Для младших школьников (7–10 лет) оптимально 3–3,5 часа, для подростков (11–17 лет) — 2,5–3 часа. Критично, чтобы хотя бы один час из этого времени проводился на свежем воздухе. Свободная игра, творчество, общение с семьей или просто «ничегонеделание» снижают уровень кортизола, предотвращают эмоциональное выгорание и развивают креативность и самостоятельность.

Родителям советуют не заполнять все время ребенка кружками и уроками — именно скука стимулирует воображение и формирует здоровую психику!

