Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 12:18

Скандинавская запеканка, которая тает во рту. Рецепт для ленивых! Добавляем яблоки!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Йогуртовая запеканка с яблоком и ягодами — это нежность, которая тает во рту! Легкая, воздушная и невероятно ароматная, она станет любимым десертом для взрослых и детей. Готовится без лишних хлопот, а результат впечатляет: сочные яблоки, кисло-сладкие ягоды и сливочный вкус йогурта создают идеальную гармонию.

Возьмите пятьсот граммов густого греческого йогурта, два яйца, три столовые ложки манной крупы, два спелых яблока, сто граммов замороженных или свежих ягод например смородины или малины, три столовые ложки сахара и щепотку ванилина для аромата. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками, а ягоды заранее разморозьте если они замороженные. В глубокой миске смешайте йогурт с яйцами, сахаром и ванилином, тщательно взбейте венчиком до однородности. Добавьте манную крупу и оставьте смесь на десять минут чтобы крупа немного набухла. Затем аккуратно вмешайте в тесто подготовленные яблоки и ягоды. Форму для запекания смажьте сливочным или растительным маслом и вылейте в нее полученную массу.

Разогрейте духовку до ста восьмидесяти градусов и выпекайте запеканку тридцать пять-сорок минут до появления аппетитной золотистой корочки. Готовой запеканке дайте полностью остыть прямо в форме — так она не осядет и будет идеально держать форму. Подавайте ее комнатной температуры украсив свежими ягодами или мятой.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Читайте также
Запеканка с курицей и брокколи — полезный ужин: вкусно и легко!
Общество
Запеканка с курицей и брокколи — полезный ужин: вкусно и легко!
Самая простая и вкусная кабачковая запеканка для ужина. Настоящая палочка-выручалочка за 20 минут
Общество
Самая простая и вкусная кабачковая запеканка для ужина. Настоящая палочка-выручалочка за 20 минут
Где и как хранить яблоки и груши зимой, чтобы оставались свежими
Семья и жизнь
Где и как хранить яблоки и груши зимой, чтобы оставались свежими
Готовим необычные творожные гренки с яблоками: сладкий завтрак за 15 минут — без хлопот и танцев с бубном
Общество
Готовим необычные творожные гренки с яблоками: сладкий завтрак за 15 минут — без хлопот и танцев с бубном
Вкуснее обычных бутербродов! Ватрушки с сосисками на завтрак — вкусно и просто!
Общество
Вкуснее обычных бутербродов! Ватрушки с сосисками на завтрак — вкусно и просто!
запеканки
яблоки
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео матери и малолетнего сына под воздействием наркотиков
«Самое позднее в истории»: москвичей предупредили о предстоящей погоде
Путин выбрал кандидата на пост замглавы Счетной палаты
Жители Новосибирской области отказались пускать детей в ветхую школу
«Я стою на улице»: Макрона задержала полиция в Нью-Йорке. Что известно?
Еще пять европейских стран признали Палестину
Военкор объяснил важность освобождения Переездного в ДНР
Сати Казанова показала редкие фото дочери
«История не случайная»: в Госдуме объяснили «задержание» Макрона в США
Рой дронов над Москвой, чип БПЛА в голове: как ВСУ атакуют РФ 23 сентября
Генерал ответил, с какой территории ВСУ массово обстреливают Белгородчину
Врач предупредила, чем грозит резкое похолодание в сентябре
Появились кадры освобождения ВС России села в ДНР
«Аборты сократили до нуля»: губернатор Филимонов о льготах семьям и ЖКХ
50 раз ударил головой б руль: бывший муж чуть не убил многодетную мать
Раскрыта тактика успешного освобождения Переездного
Стало известно, за что главу «Облкоммунэнерго» задержали в Екатеринбурге
Магнитные бури сегодня, 23 сентября: что завтра, головная боль, слабость
Объем утекших данных россиян вырос в четыре раза за год
В Кремле назвали ситуацию в ЛНР непростой
Дальше
Самое популярное
Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски
Семья и жизнь

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.