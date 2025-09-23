Скандинавская запеканка, которая тает во рту. Рецепт для ленивых! Добавляем яблоки!

Йогуртовая запеканка с яблоком и ягодами — это нежность, которая тает во рту! Легкая, воздушная и невероятно ароматная, она станет любимым десертом для взрослых и детей. Готовится без лишних хлопот, а результат впечатляет: сочные яблоки, кисло-сладкие ягоды и сливочный вкус йогурта создают идеальную гармонию.

Возьмите пятьсот граммов густого греческого йогурта, два яйца, три столовые ложки манной крупы, два спелых яблока, сто граммов замороженных или свежих ягод например смородины или малины, три столовые ложки сахара и щепотку ванилина для аромата. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками, а ягоды заранее разморозьте если они замороженные. В глубокой миске смешайте йогурт с яйцами, сахаром и ванилином, тщательно взбейте венчиком до однородности. Добавьте манную крупу и оставьте смесь на десять минут чтобы крупа немного набухла. Затем аккуратно вмешайте в тесто подготовленные яблоки и ягоды. Форму для запекания смажьте сливочным или растительным маслом и вылейте в нее полученную массу.

Разогрейте духовку до ста восьмидесяти градусов и выпекайте запеканку тридцать пять-сорок минут до появления аппетитной золотистой корочки. Готовой запеканке дайте полностью остыть прямо в форме — так она не осядет и будет идеально держать форму. Подавайте ее комнатной температуры украсив свежими ягодами или мятой.

