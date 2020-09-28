Систему экстренного оповещения проверят в Подмосковье 2 октября

Комплексная проверка системы экстренного оповещения населения пройдёт в Московской области 2 октября, в пятницу, информирует региональное управление МЧС.
Сирены включатся в период с 10:00 до 11:00, по звуковому сигналу «Внимание всем!» жителям региона необходимо будет включить радиоприёмники и телевизоры, предварительно настроенные на областное вещание, для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений,
Впоследствии результаты проведённой проверки позволят совершенствовать оповещение населения Подмосковья при возникновений чрезвычайных ситуаций.
Как писал NEWS.ru ранее, контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и других мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, усилен для жителей Подмосковья с 28 сентября.
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