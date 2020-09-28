Систему экстренного оповещения проверят в Подмосковье 2 октября

https://static.news.ru/photo/66ea2f44-01d4-11eb-a54b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплексная проверка системы экстренного оповещения населения пройдёт в Московской области 2 октября, в пятницу, информирует региональное управление МЧС.

Сирены включатся в период с 10:00 до 11:00, по звуковому сигналу «Внимание всем!» жителям региона необходимо будет включить радиоприёмники и телевизоры, предварительно настроенные на областное вещание, для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений, сообщает «Радио 1».

Впоследствии результаты проведённой проверки позволят совершенствовать оповещение населения Подмосковья при возникновений чрезвычайных ситуаций.

Как писал NEWS.ru ранее, контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и других мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, усилен для жителей Подмосковья с 28 сентября.