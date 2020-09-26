В Подмосковье усилят контроль за соблюдением масочного режима

Контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и других мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, усилят для жителей Подмосковья с 28 сентября.
В постановлении губернатора региона Андрея Воробьёва
Властям поручено усилить контроль за соблюдением указанного требования.
Ранее руководство Подмосковья рекомендовало работодателям отправить как можно больше сотрудников на удалёнку. Соответствующее распоряжение главы региона Андрея Воробьёва опубликовано на портале правительства субъекта.
Также стало известно, что власти рассматривают возможность возвращения ограничительных мер, действовавших весной из-за коронавируса. Об этом сообщили два близких к администрации президента источника. Согласно их данным, администрация президента и мэрия Москвы готовы вернуть карантин в случае резкого роста числа заражённых коронавирусом, писал NEWS.ru.
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