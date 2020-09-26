В Подмосковье усилят контроль за соблюдением масочного режима

https://static.news.ru/photo/73acebc0-ffd8-11ea-9497-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и других мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, усилят для жителей Подмосковья с 28 сентября.

В постановлении губернатора региона Андрея Воробьёва говорится , что до граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей необходимо довести информацию о неукоснительном соблюдении требований по обязательному использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах. Это касается магазинов, аптек, торговых центров, транспорта, поликлиник.

Властям поручено усилить контроль за соблюдением указанного требования.

Ранее руководство Подмосковья рекомендовало работодателям отправить как можно больше сотрудников на удалёнку. Соответствующее распоряжение главы региона Андрея Воробьёва опубликовано на портале правительства субъекта.

Также стало известно, что власти рассматривают возможность возвращения ограничительных мер, действовавших весной из-за коронавируса. Об этом сообщили два близких к администрации президента источника. Согласно их данным, администрация президента и мэрия Москвы готовы вернуть карантин в случае резкого роста числа заражённых коронавирусом, писал NEWS.ru.