Организации Мособласти просят отправить максимум сотрудников на удалёнку

https://static.news.ru/photo/70562a5e-ffce-11ea-ba52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство Подмосковья рекомендовало работодателям отправить как можно больше сотрудников на удалёнку. Соответствующее распоряжение главы региона Андрея Воробьёва опубликовано на портале правительства субъекта.

Рекомендовать перевод максимального количества работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционную работу с целью минимизации очного присутствия работников на рабочих местах, в том числе в приоритетном порядке граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, — говорится в документе.

Кроме того, власти региона напомнили о необходимости соблюдения требования по использованию средств индивидуальной защиты в местах общего пользования. Контроль за этим усилят.

Также с 27 сентября возобновит работу система социального обслуживания и поддержки пожилых жителей Москвы и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которым в связи с коронавирусом рекомендовано оставаться дома. Мэр мегаполиса Сергей Собянин призвал москвичей, нуждающихся в помощи, не стесняться и обращаться по телефону горячей линии и в другие службы. Обратиться за помощью можно по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09.

Ранее стало известно, что в Москве вводят новые меры для того, чтобы предотвратить рост заболеваний коронавирусом. Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется без особой необходимости не выходить из дома. Работающим пенсионерам следует по возможности перейти на дистанционный режим работы.

При этом руководителям предприятий столичный градоначальник посоветовал перевести как можно больше сотрудников на удалёнку и обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил.