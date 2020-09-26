Для пожилых москвичей вновь заработает система соцобслуживания

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В воскресенье, 27 сентября, возобновит работу система социального обслуживания и поддержки пожилых жителей Москвы и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которым в связи с коронавирусом рекомендовано оставаться дома.

Об этом сообщается на официальном портале правительства Москвы. Мэр города Сергей Собянин призвал москвичей, нуждающихся в помощи, не стесняться и обращаться по телефону горячей линии и в другие городские службы. Обратиться за помощью можно по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09.

Как рассказал градоначальник, доставка на дом лекарств по льготным рецептам гражданам, состоящим на учёте в поликлиниках, будет осуществляться в инициативном порядке, самостоятельно за ними приходить не нужно.

Также можно оставить заявку для доставки на дом продуктов, медицинских изделий, кормов для домашних животных и других предметов первой необходимости. Кроме того, пожилые и страдающие хроническими заболеваниями люди могут обратиться на горячую линию за психологической помощью и поддержкой.

Ранее стало известно, что в Москве вводят новые меры для того, чтобы предотвратить рост заболеваний коронавирусом. Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется без особой необходимости не выходить из дома. Работающим пенсионерам следует по возможности перейти на дистанционный режим работы.

При этом руководителям предприятий столичный градоначальник посоветовал перевести как можно больше сотрудников на удалёнку и обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил.

Накануне мэр Сергей Собянин сообщил об усложнении ситуации с коронавирусом в столице. Так, ежедневное количество госпитализаций заражённых коронавирусом в Москве за последнюю неделю увеличилось на 30%, писал NEWS.ru.