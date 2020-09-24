В Москве возвращают ограничения для некоторых категорий жителей из-за COVID

https://static.news.ru/photo/18d3944e-fef0-11ea-8c5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве вводят новые меры для того, чтобы предотвратить рост заболевших коронавирусом. О введении ограничений для некоторых категорий жителей заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

За прошедшие месяцы мы многое узнали о новом вирусе... Тем не менее, по мнению врачей, наложение двух болезней: простуды и коронавируса,— является очень опасным, и может иметь тяжёлые последствия, — написал он в своём микроблоге.

По его словам, москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Работающим пенсионерам следует по возможности перейти на дистанционный режим работы.

При этом руководителям предприятий столичный градоначальник посоветовал перевести как можно больше сотрудников на удалёнку и обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, передаёт «Москва 24».

Ранее, как писал NEWS.ru, Собянин сообщил об усложнении ситуации с коронавирусом в столице. Он напомнил о необходимости соблюдения требований медиков.

Власти Москвы направили предприятиям рекомендации частично перевести сотрудников на удалённый режим работы. Соответствующие письма в ближайшее время получат руководители всех крупных организаций города. От фирм ожидают, что те последуют совету и переведут на дистанционный формат трудовой деятельности максимально возможное количество сотрудников «без ущерба для основных рабочих процессов» и интересов потребителей. Рекомендация «с убедительной просьбой» подписана мэром Москвы Сергеем Собяниным. Вместе с тем столичная мэрия пока воздержалась от требований подобного характера, носящих обязательный характер.

А заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что ежедневное количество госпитализаций заражённых коронавирусом в Москве за последнюю неделю увеличилось на 30%. Также, по её словам, 24 сентября столица перешагнула психологическую отметку — за сутки медики выявили более тысячи инфицированных COVID-19.