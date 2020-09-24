В Москве число госпитализаций с коронавирусом за неделю выросло на 30%

https://static.news.ru/photo/c8b68ba8-fe7f-11ea-b442-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ежедневное количество госпитализаций заражённых коронавирусом в Москве за последнюю неделю увеличилось на 30%. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, в городе, как и во многих странах Европы, отмечается негативная тенденция по коронавирусу. А 24 сентября Москва перешагнула психологическую отметку — за сутки медики выявили более тысячи инфицированных COVID-19.

Негативная тенденция прослеживается и в части госпитализации людей с коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю ежедневное количество госпитализируемых увеличилось примерно на 30%, — отметила Ракова.

Тем не менее, добавила она, ситуация в Москве находится под контролем благодаря накопленному опыту борьбы с коронавирусом. Создан необходимый коечный фонд, его могут развернуть в любой момент. Все клиники имеют необходимое оборудование и лекарства. Также в столице создана система ПЦР-исследования, которая позволяет выполнять около 70 тысяч исследований в сутки.

Ранее власти Москвы направили предприятиям рекомендации частично перевести сотрудников на удалённый режим работы. Соответствующие письма в ближайшее время получат руководители всех крупных организаций города. От фирм ожидают, что те последуют совету и переведут на дистанционный формат трудовой деятельности максимально возможное количество сотрудников «без ущерба для основных рабочих процессов» и интересов потребителей. Рекомендация «с убедительной просьбой» подписана мэром Москвы Сергеем Собяниным. Вместе с тем столичная мэрия пока воздержалась от требований подобного характера, носящих обязательный характер. Письма разосланы «в связи с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также с изменением динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией», писал NEWS.ru.