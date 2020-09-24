Собянин сообщил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

https://static.news.ru/photo/425fdf9c-fe8d-11ea-9540-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе зафиксирован серьёзный рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. Это значит, что ситуация с распространением COVID-19 усложняется.

Такое заявление политик сделал в эфире телеканала «Россия 1». Он напомнил о необходимости соблюдения требований медиков.

Помимо выявляемости, мы видим и серьёзный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется. Нужно беречься, соблюдать требования врачей, — подчеркнул градоначальник.

Ранее власти Москвы направили предприятиям рекомендации частично перевести сотрудников на удалённый режим работы. Соответствующие письма в ближайшее время получат руководители всех крупных организаций города. От фирм ожидают, что те последуют совету и переведут на дистанционный формат трудовой деятельности максимально возможное количество сотрудников «без ущерба для основных рабочих процессов» и интересов потребителей. Рекомендация «с убедительной просьбой» подписана мэром Москвы Сергеем Собяниным. Вместе с тем столичная мэрия пока воздержалась от требований подобного характера, носящих обязательный характер.

А заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что ежедневное количество госпитализаций заражённых коронавирусом в Москве за последнюю неделю увеличилось на 30%. Также, по её словам, 24 сентября столица перешагнула психологическую отметку — за сутки медики выявили более тысячи инфицированных COVID-19.