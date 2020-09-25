СМИ: власти России обсуждают возобновление карантина

https://static.news.ru/photo/4a98b1ce-ffc4-11ea-a754-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Власти рассматривают возвращение ограничительных мер, действовавших весной из-за коронавируса. Об этом сообщили два близких к администрации президента источника. Согласно их данным, администрация президента и мэрия Москвы готовы вернуть карантин в случае резкого роста числа заражённых коронавирусом.
Такой сценарий возможен в случае наиболее неблагоприятного развития событий при наличии сразу двух условий: количество инфицированных в день по всей России превысит 10 тысяч человек, а число новых заболевших будет значительно больше числа выздоровевших за сутки, — передаёт URA.RU со ссылкой на «Открытые медиа».
При этом отмечается, что карантинные ограничения планируется сделать более мягкими, чем весной. По словам собеседников издания, чиновники якобы предполагают, что население негативно отнесётся к новому карантину, а закрытие магазинов и ресторанов нанесёт слишком сильный удар по экономике.
Официального подтверждения информации пока нет.
Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что введение более серьёзных ограничений из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ не обсуждается.
Тем временем в столице вводят новые меры для того, чтобы предотвратить рост числа заболевших коронавирусом. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома.