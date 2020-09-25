СМИ: власти России обсуждают возобновление карантина

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в субботу, 26 сентября, москвичей ожидает солнечная и сухая погода. Столбик термометра в течение дня поднимется до отметки 22 градуса, по области — до 23.

Сегодня метеорологические условия будет формировать западная периферия обширного антициклона, центр которого переместился на Урал, — цитирует синоптика РИА Новости. Леус добавил, что температурный фон превысит климатическую норму на 6–7 градусов....