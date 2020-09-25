Песков: введение дополнительных ограничений из-за COVID-19 не обсуждается

https://static.news.ru/photo/33f60286-ff16-11ea-899b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Введение более серьёзных ограничений из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Насколько мне известно, в настоящий момент об этом (об ограничениях. — NEWS.ru) речи не идёт. Безусловно, рост цифр, конечно, является поводом для нас всех быть гораздо более аккуратнее и больше заботиться о себе и своих близких, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

В России за минувшие сутки зафиксировано 7212 случаев коронавируса. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 1 136 048. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, это максимальный прирост с 23 июня. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (1560), Санкт-Петербурге (224) и Московской области (208). За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 108 человек. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Москве (14) и Санкт-Петербурге (19). Общее число жертв коронавируса в стране достигло 20 056 человек. Треть сотрудников органов исполнительной власти Москвы из тех, кто ранее уходил на удалёнку, но затем вернулся в офисы, вновь перейдут на дистанционный режим работы.

В столице вводят новые меры для того, чтобы предотвратить рост числа заболевших коронавирусом. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома, писал NEWS.ru.