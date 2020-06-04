Синоптик оценил вероятность повторения аномальной жары 2010 года

https://static.news.ru/photo/2634dd20-a674-11ea-a8b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что летом россиян ожидает рекордная жара, однако исключил сценарий повторения аномальной погоды, которую летом 2010 года усугубили пожары.

Это была абсолютно некорректная подача информации со стороны отдельных министерств. Раньше это называлось словом «очковтирательство», — приводит его слова РИА Новости.

Тишковец отметил, что летняя температура превысит значения прошлых лет, однако её нельзя назвать экстремальной. Согласно его прогнозам, в ближайшие дни погода будет жарче обычного на 10 градусов.

Как минимум до 20 числа мы будем находиться в аномально знойном воздухе, после чего аномалия температур будет ослабевать, — подытожил метеоролог.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регионы, которые ожидает жаркий июнь. По его словам, более высокая температура, нежели обычно, установится в первый месяц лета и на Чукотке. Синоптик пояснил, что в целом характерная для этого времени погода ожидается в Новосибирской, Омской, Кемеровской области и Тыве, писал NEWS.ru.