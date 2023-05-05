Симоньян призвала прекратить заявления о том, что Россия на все ответит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Необходимо исключить из лексикона слова «провокация» и «циничный акт», поскольку люди уже «не могут это слышать», написала в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян. Журналистка также призвала отказаться от заявлений об ответных мерах.

Надо исключить из лексикона слова «провокация, «циничный акт», «готовим ответ». Не представляете, до какой степени это режет слух. Надо вообще прекратить заявлять. Чем больше заявлений — тем меньше веры в них, — написала Симоньян.

Главред RT подчеркнула, что «люди верят в то, что видят».

Ранее министр иностранных дел страны Сергей Лавров заявил, что Россия будет отвечать не разговорами, а конкретными действиями на попытку атаки украинских дронов на Кремль. По его словам, без ведома Запада «киевские террористы» не могли совершить подобного шага.

В ночь на 3 мая два беспилотных летательных аппарата атаковали Кремль. БПЛА были выведены из строя средствами радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает произошедшее как теракт и покушение на главу государства со стороны Украины.