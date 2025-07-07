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07 июля 2025 в 17:00

Защита Смирнова не ответила на вопрос о его показаниях на Старовойта

Адвокат Бушин не ответил на вопрос о показаниях Смирнова против Старовойта

Роман Старовойт Роман Старовойт Фото: Russian State Duma/via Global Look Press

Адвокат бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова Сергей Бушин не ответил на вопрос РИА Новости, давал ли он показания против бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта. Правозащитника попросили прокомментировать ситуацию в рамках дела о хищении средств, выделенных на фортификацию в регионе.

Мне неизвестно (об информации в СМИ. — NEWS.ru), прокомментировать не могу, — подчеркнул адвокат Смирнова.

Telegram-канал Mash сообщал, что 7 июля Старовойт был на работе в ведомстве. По данным источника, он успел провести совещание. Как утверждают журналисты, экс-министр общался с коллегами, когда было объявлено о его отставке.

Позднее тело Старовойта нашли в подмосковном Одинцово. По версии Telegram-канала «112», экс-глава Минтранса покончил с собой. При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что это произошло «достаточно давно».

Официально в СК подтверждают версию о самоубийстве. По данным ведомства, тело бывшего министра было обнаружено в автомобиле.

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