Сильный порывистый ветер ожидается в Москве

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Россияне с иронией отреагировали на решение властей, по которому семьи с детьми получат специальные выплаты в связи с кризисом.

Ранее президент РФ Путин анонсировал меры господдержки, направленные на прямую помощь гражданам с детьми. Он предложил вдвое увеличить размер пособия по уходу за ребёнком (с 3375 рублей до 6751 рубля)...