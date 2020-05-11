Сильный порывистый ветер ожидается в Москве

https://static.news.ru/photo/8deec022-93c1-11ea-b6ab-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В столице ожидается сильный ветер. Сотрудники МЧС рекомендуют обходить шаткие конструкции и не парковать авто под деревьями.
С 03:00 до 09:00 12 мая в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 12-17 м/с, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МЧС.
Москвичам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Как ранее писал NEWS.ru, резкая смена погоды ожидается в столице на предстоящей неделе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, ночью 12 мая прогнозируется около 10 градусов тепла. Днём столбики термометров покажут 24–26 градусов, что является нормой для июля. При этом во вторник москвичей ждёт дождь и сильный ветер.