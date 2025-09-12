Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 19:04

Сидераты после уборки урожая: почему они вредят больше, чем помогают

Многие огородники осенью засевают участок сидератами — горчицей, клевером, бархатцами. Считается, что они насыщают почву азотом, подавляют сорняки и отпугивают вредителей. Но на практике такие посадки часто оборачиваются проблемами.

Главная ошибка — осенний посев
Для полноценного развития сидератам требуется не меньше 40–50 дней. В большинстве регионов ростки не успевают окрепнуть и погибают от заморозков. В итоге семена оказываются выброшенными впустую, а земля остается без пользы.

Опасность отсутствия севооборота
Нередко сидераты сеют после культур, с которыми они состоят в близком родстве. Например, горчица после капусты или бобовые после фасоли. В этом случае грядка превращается в рассадник вредителей и инфекций, а не в источник плодородия.

Почему перекопка сидератов осенью не спасает
Даже если зеленую массу закопать в землю, результат будет сомнительным. Чтобы органика принесла пользу, ее нужно заделывать глубоко — не менее чем на штык лопаты. В противном случае в условиях сырой осенней погоды ботва начинает гнить. Это приводит к развитию плесени и патогенной микрофлоры, которая весной только навредит урожаю.

Вывод
Сидераты действительно могут улучшить почву, но их посев стоит планировать грамотно и с учетом времени года. Осень — худший момент для этой практики: вместо пользы можно получить зараженный участок, требующий восстановления.

