Штрудель с творогом и вишневым джемом — вкуснятина из простых продуктов

Штрудель с творогом и вишневым джемом — вкуснятина из простых продуктов

Невероятно нежный, с хрустящей корочкой и сочной начинкой — этот штрудель станет звездой вашего чаепития! Сочетание творога и вишни создает идеальную гармонию вкуса.

Приготовьте тесто: смешайте 250 г муки, щепотку соли, 1 ст. л. растительного масла и 120 мл теплой воды. Замесите эластичное тесто, оставьте под полотенцем на 30 минут. Для начинки разомните 300 г творога с 2 ст. л. сахара, добавьте 1 яйцо и ванилин. Раскатайте тесто в тонкий прямоугольник на полотенце. Смажьте растопленным сливочным маслом (50 г). Равномерно распределите творожную начинку, сверху выложите 5 ст. л. вишневого джема. Аккуратно сверните рулетом с помощью полотенца. Выпекайте на пергаменте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки.

Горячий штрудель посыпьте сахарной пудрой. Подавайте теплым со взбитыми сливками. Хрустящее тесто и тающая начинка покорят ваше сердце!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.