Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 06:30

Шоколадный блин за 10 минут! Вкусный завтрак с творожной начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шоколадный блин за 10 минут! Вкусный завтрак с творожной начинкой! Идеальный завтрак для тех, кто следит за питанием, но любит побаловать себя чем-то вкусным! Этот воздушный шоколадный блинчик с нежной творожной начинкой и ягодами готовится моментально, а по вкусу напоминает настоящий десерт. Минимум калорий — максимум удовольствия!

Ингредиенты

  • Яйцо — 1 шт.
  • Овсяные хлопья (измельчённые в муку) — 1 ст. л. с горкой
  • Какао-порошок — 1 ст. л. с горкой
  • Молоко — 50 мл
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Для начинки

  • Мягкий творог — 100 г
  • Мёд — 1 ч. л.
  • Свежие или замороженные ягоды — по вкусу

Ингредиенты

  1. Смешайте все ингредиенты для теста до однородности. Вылейте массу на разогретую антипригарную сковороду и жарьте на среднем огне 2–3 минуты с каждой стороны до румяности. Для начинки смешайте творог с мёдом.
  2. Готовый блин смажьте творожной массой, добавьте ягоды и сложите пополам. Подавайте сразу — ароматный, нежный и полезный завтрак готов!

Ранее мы готовили яичницу в булочках с сыром! Вкусный и питательный завтрак за 10 минут.

блины
завтраки
простой рецепт
какао
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Резкое похолодание до +5, дожди: погода в Москве и Питере 18–24 августа
Бойцы группировки «Днепр» сбили расчет дронов ВСУ в Херсонской области
Выжгли «Молнией» пункт управления БПЛА ВСУ: успехи ВС РФ к утру 17 августа
Российская «Молния» поразила группу ВСУ в зоне СВО
Росавиация ограничила работу двух аэропортов
Захарова посоветовала Макрону, Мерцу и Стармеру не забыть салфетки
«Выявлено и уничтожено»: в ДНР предали огню блиндаж с военными ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 августа
«Поняли, что французы»: на правом берегу Днепра уничтожили группу наемников
Москве предложили выгнать всех мигрантов: что будет с доставкой и такси
Обвал рубля в 2025 году: будет ли дефолт, как в 1998-м — узнали ответ
Во Франции выступили против достижения Россией цели СВО на Украине
Священник рассказал о путешествии на Аляску патриарха Кирилла
Гигантские очереди к Крымскому мосту ликвидированы
$8 млрд за роль для жены: сколько стоит сняться в фильме и сериале
Беспилотник повредил ЛЭП на железнодорожной станции в российском регионе
«Росчерк пера»: стало известно, что написала Путину жена Трампа
В России начнут действовать новые правила для изъятия земли
Фигуранты дела о «Крокусе» перед терактом избавились от телефонов
В США призвали Вашингтон и Москву к «серьезной дипломатии»
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.