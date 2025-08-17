Шоколадный блин за 10 минут! Вкусный завтрак с творожной начинкой! Идеальный завтрак для тех, кто следит за питанием, но любит побаловать себя чем-то вкусным! Этот воздушный шоколадный блинчик с нежной творожной начинкой и ягодами готовится моментально, а по вкусу напоминает настоящий десерт. Минимум калорий — максимум удовольствия!

Ингредиенты

Яйцо — 1 шт.

Овсяные хлопья (измельчённые в муку) — 1 ст. л. с горкой

Какао-порошок — 1 ст. л. с горкой

Молоко — 50 мл

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Для начинки

Мягкий творог — 100 г

Мёд — 1 ч. л.

Свежие или замороженные ягоды — по вкусу

Смешайте все ингредиенты для теста до однородности. Вылейте массу на разогретую антипригарную сковороду и жарьте на среднем огне 2–3 минуты с каждой стороны до румяности. Для начинки смешайте творог с мёдом. Готовый блин смажьте творожной массой, добавьте ягоды и сложите пополам. Подавайте сразу — ароматный, нежный и полезный завтрак готов!

