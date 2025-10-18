Шоколад и три молока: готовим фантастический десерт «Трес лечес» — эталон нежности

Я готовлю этот торт постоянно, потому что он стал для меня эталоном нежности и насыщенного шоколадного вкуса. Мне нравится, как бисквит, пропитанный тремя видами молока, буквально тает во рту, создавая неповторимое ощущение. Особенно выручает, когда нужно приготовить по-настоящему праздничный десерт, который точно произведет впечатление на гостей.

Готовлю я так: сначала взбиваю три яйца со 100 граммами сахара, добавляю 150 миллилитров теплого молока с растопленным маслом. Просеиваю 120 граммов муки, 40 граммов какао, разрыхлитель и щепотку соли, аккуратно соединяю с жидкой основой. Выпекаю бисквит в форме при 180 градусах около 25 минут. Пока он остывает, готовлю заливку: смешиваю 250 миллилитров обычного молока, 300 граммов концентрированного, 100 граммов сгущенки и 25 граммов какао. Готовый бисквит прокалываю вилкой и заливаю этой смесью. Для крема взбиваю 400 миллилитров жирных сливок с 80 граммами сахара и какао, распределяю поверх торта. Обязательно даю настояться в холодильнике несколько часов, а лучше всю ночь — так все вкусы идеально соединяются.

