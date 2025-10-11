Школьная хитрость для кухни: как обычный мел спасет ваши столовые приборы от ржавчины — гениальное решение за копейки

Опытные хозяйки знают необычный способ защитить металлические приборы от коррозии. Однако простой и знакомый предмет поможет решить этот вопрос.

Секрет прост: достаточно положить в ящик с утварью обычный школьный мел. Он действует как природный влагопоглотитель, защищая ложки, вилки и ножи от сырости. Мел впитывает лишнюю влагу и предотвращает появление ржавчины даже на нержавеющей стали.

Этот метод универсален: мел защитит не только кухонную утварь, но и слесарные инструменты — гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы. Достаточно просто положить кусочек мела в ящик с металлическими предметами. Регулярно меняйте мел.

