06 ноября 2025 в 16:24

Мыло больше не раскиснет: хитрый способ сохранить брусок сухим с помощью обычной губки

Бруски мыла Бруски мыла Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Раскисшее мыло в мыльнице — досадная бытовая проблема, превращающая утренние ритуалы в испытание. Влажный брусок не только неудобен в использовании, но и расходуется намного быстрее.

Причина проста: в стандартной мыльнице скапливается вода, размягчая мыло. Оптимальное решение — подвесная мыльница с дренажем, однако есть вариант проще. Возьмите обычную кухонную губку, подрежьте по размеру мыльницы и положите на дно. Пористый материал мгновенно впитает лишнюю влагу, сохраняя брусок сухим и твердым.

Такой метод не только продлевает срок службы мыла, но и поддерживает чистоту мыльницы. А использованную губку потом можно применить для уборки ванной комнаты — двойная польза от простого решения.

Ранее сообщалось, что засор раковины — частая бытовая неприятность, вызванная скоплением жира и остатков пищи в трубах. Прежде чем применять агрессивные средства, попробуйте безопасные домашние методы.

Марина Макарова
М. Макарова
