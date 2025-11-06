Мыло больше не раскиснет: хитрый способ сохранить брусок сухим с помощью обычной губки

Раскисшее мыло в мыльнице — досадная бытовая проблема, превращающая утренние ритуалы в испытание. Влажный брусок не только неудобен в использовании, но и расходуется намного быстрее.

Причина проста: в стандартной мыльнице скапливается вода, размягчая мыло. Оптимальное решение — подвесная мыльница с дренажем, однако есть вариант проще. Возьмите обычную кухонную губку, подрежьте по размеру мыльницы и положите на дно. Пористый материал мгновенно впитает лишнюю влагу, сохраняя брусок сухим и твердым.

Такой метод не только продлевает срок службы мыла, но и поддерживает чистоту мыльницы. А использованную губку потом можно применить для уборки ванной комнаты — двойная польза от простого решения.

