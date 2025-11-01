Винная пробка против нагара: неожиданный способ вернуть посуде первозданный блеск

Застарелые пятна на кастрюлях и сковородках порой кажутся неуязвимыми для обычных средств. Но решение кроется в предмете, который многие сразу отправляют в мусор — в винной пробке.

Ее пористая структура создает идеальное трение, удаляя нагар без царапин. Для очистки разрежьте пробку вдоль, насыпьте на загрязнение пищевую соду, смочите срез водой и трите как ластиком. Сода работает как мягкий абразив, нейтрализуя кислотные остатки, а пробка бережно снимает налет.

Метод особенно ценен для деликатной посуды — тефлоновой, керамической, эмалированной. В отличие от металлических губок, он не повреждает покрытие. Все необходимое всегда под рукой, не нужны агрессивные химикаты или долгое замачивание. Результат виден сразу: посуда вновь сияет без лишних усилий.

Ранее сообщалось, что для многих хозяек задача отмыть сковороду, покрытую застарелым жиром и нагаром, зачастую становится настоящим испытанием. К счастью, есть пара простых способов быстро и эффективно привести сковороду в идеальное состояние.