Шашлык из форели превратится в кашу, если не сделать этот трюк с рассолом

Главная проблема рыбного шашлыка — он разваливается. Я нашел решение: простой рассол за 30 минут делает кусочки плотными, но нежными внутри.

Ингредиенты

Филе форели — 600 г, вода — 1 л, соль — 2 ст. л., сахар — 1 ст. л., оливковое масло — 2 ст. л., соевый соус — 2 ст. л., лимон — 1 шт., перец черный — по вкусу, шпажки деревянные — 8 шт.

Как готовлю

Сначала рублю филе форели на ровные кубики по 3 см. Самый важный шаг — отправляю их в рассол из воды, соли и сахара на полчаса. Это сохранит форму, рыба не развалится. Тем временем замачиваю шпажки и снимаю цедру с лимона. Достаю рыбу, обсушиваю, смешиваю с маслом, соевым соусом, перцем и цедрой. Оставляю мариноваться на 15 минут. Насаживаю на шпажки, укладываю на решетку над противнем и пеку в духовке при 200°C в режиме гриля ровно 10 минут. Подаю с поджаренным на сухой сковороде лимоном.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я скептически относился к рыбе в духовке, пока не достал эту форель. Она не развалилась, а держалась на шпажках идеально — спасибо рассолу! Меня удивило, что золотистая корочка получилась хрустящей, а внутри мясо буквально таяло. Советую подавать с долькой лимона и свежей зеленью, пока горячая.

Дмитрий Демичев
