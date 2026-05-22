22 мая 2026 в 11:41

Вместо сухого филе — сочный шашлык. Двойной маринад на айране делает мясо невесомым, попробуйте!

Фото: D-NEWS.ru
Двойное маринование — сначала в луковом соке, затем в смеси айрана с томатным соком — решает проблему сухости куриного филе. Мясо получается настолько сочным и ароматным, что о майонезе и кетчупе все забывают.

Что понадобится

Куриное филе — 1 кг, лук репчатый — 4 шт., айран — 250 мл, томатный сок — 250 мл, соль — 1,5 ч. л., паприка — 2 ч. л.

Как готовлю

Филе мою, обсушиваю и режу крупными кусками. Лук нарезаю толстыми кольцами, солю и перетираю руками до появления сока.

Смешиваю лук с курицей, накрываю пленкой и мариную 40 минут. Затем добавляю айран и томатный сок, перемешиваю и ставлю в холодильник на 4 часа.

Перед жаркой сливаю маринад, посыпаю паприкой и даю постоять 30 минут. Жарю на мангале до румяной корочки. Идеально с зеленью и свежими овощами.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
шашлыки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

