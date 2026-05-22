Приготовил сома горячего копчения на даче — и теперь не могу есть магазинную рыбу

Многие боятся возиться с рыбой. А зря — этот рецепт проще, чем кажется, а результат стоит каждой минуты.

Ингредиенты

Cом — 1,5–2 кг, соль крупного помола — 2 ст. л., сахар — 1 ст. л., перец черный молотый — 1 ч. л., лимон — 1 шт., щепа для копчения — 200 г.

Как готовлю

Сначала потрошу сома, счищаю слизь солью и тщательно промываю. Делаю надрезы по бокам, чтобы дым проник глубже. Солю и слащу смесью 2:1, добавляю перец, втираю в тушку и поливаю лимоном. Потом убираю в холодильник на пару часов — пусть пропитается.

Важно дать рыбе подсохнуть на воздухе час-два, пока она не станет чуть подвяленной. После этого копчу при 90–100 °C минут 50–60, пока сом не станет золотистым и ароматным. Перед подачей обязательно выдерживаю пару часов — так вкус раскрывается полностью.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Сначала сом показался мне суховатым, но когда я распробовал, понял, что это идеальный баланс. Кожа получилась хрустящей, а мясо — сочным и сладковатым. Мой лайфхак: перед копчением обязательно сделайте надрезы, как в рецепте, чтобы дым проник в каждую часть.