Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 10:30

Шарлотку теперь не готовлю! Этот медовый пирог с яблоками вкуснее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шарлотку теперь не готовлю! Этот медовый пирог с яблоками вкуснее! Мягкая медово-кефирная основа, сочные яблочные дольки и воздушная текстура — идеальный десерт к чаю. Готовится просто, а исчезает мгновенно!

Ингредиенты

  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 100 г
  • Масло сливочное — 100 г (размягчённое)
  • Кефир (или ряженка) — 150 мл
  • Мёд жидкий — 2 ст. л.
  • Мука — 300 г (просеянная)
  • Сода — 1 ч. л.
  • Яблоки — 2–3 шт. (очищенные, без сердцевины)
  • Масло растительное — для формы

Приготовление

  1. Основа. В миске взбейте яйца с сахаром, добавьте мягкое масло и перемешайте до кремообразной консистенции. Влейте кефир, всыпьте соду, перемешайте и оставьте на 10 минут (сода «погасится»). Добавьте мёд, перемешайте. Постепенно введите муку, замешивая тесто консистенции густой сметаны.
  2. Нарежьте яблоки тонкими дольками, аккуратно вмешайте в тесто (можно оставить часть для украшения верха).
  3. Выпечка. Перелейте тесто в смазанную форму, разровняйте. Выпекайте при 180°C 35–40 минут (проверяйте зубочисткой). Сверху полейте медом.

Ранее мы готовили клубничный пирог со штрейзелем! Простые ингредиенты, а результат — огонь.

яблоки
пироги
шарлотка
выпечка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Рязанской области объявили траур после взрыва с погибшими
Воры за полторы минуты обчистили магазин с ювелирными украшениями на $2 млн
«Потому что нерусский»: Дмитриев о встрече с пугливым медвежонком на Аляске
«Победа России предрешена»: в Индии раскрыли, что произошло на Аляске
«Мне все это противно»: Фетисов ополчился на уехавших из России спортсменов
В России дополнительно выделят 500 млн рублей на одну дорогу
Личинка червя заползла под кожу трехлетнего ребенка на отдыхе в Таиланде
Кому положены льготы на ЖКХ и как их оформить?
Озвучена главная цель переговоров Путина и Трампа на Аляске
Назван «невидимый» способ сэкономить на ремонте квартиры
Россиянам рассказали о тренде на микропенсии у одной категории граждан
Противопоказания для солярия: кому нельзя загорать с искусственным солнцем
Зеленский анонсировал встречу с Трампом
Москва усилила помощь Донецку перед зимним периодом
В Европе созвали срочное заседание из-за саммита России и США на Аляске
Госпошлина за получение водительских прав в России увеличится вдвое
«Похоже, Путин сильно надавил»: на Западе узнали следующий ход Трампа
Трамп назвал настоящего виновника сближения России с Китаем
Кнайсль раскрыла подход Евросоюза к урегулированию конфликта на Украине
Журналист заявил о тайной договоренности перед встречей Путина и Зеленского
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.