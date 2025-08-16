Шарлотку теперь не готовлю! Этот медовый пирог с яблоками вкуснее

Шарлотку теперь не готовлю! Этот медовый пирог с яблоками вкуснее! Мягкая медово-кефирная основа, сочные яблочные дольки и воздушная текстура — идеальный десерт к чаю. Готовится просто, а исчезает мгновенно!

Ингредиенты

Яйца — 2 шт.

Сахар — 100 г

Масло сливочное — 100 г (размягчённое)

Кефир (или ряженка) — 150 мл

Мёд жидкий — 2 ст. л.

Мука — 300 г (просеянная)

Сода — 1 ч. л.

Яблоки — 2–3 шт. (очищенные, без сердцевины)

Масло растительное — для формы

Приготовление

Основа. В миске взбейте яйца с сахаром, добавьте мягкое масло и перемешайте до кремообразной консистенции. Влейте кефир, всыпьте соду, перемешайте и оставьте на 10 минут (сода «погасится»). Добавьте мёд, перемешайте. Постепенно введите муку, замешивая тесто консистенции густой сметаны. Нарежьте яблоки тонкими дольками, аккуратно вмешайте в тесто (можно оставить часть для украшения верха). Выпечка. Перелейте тесто в смазанную форму, разровняйте. Выпекайте при 180°C 35–40 минут (проверяйте зубочисткой). Сверху полейте медом.

