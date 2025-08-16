Шарлотку теперь не готовлю! Этот медовый пирог с яблоками вкуснее! Мягкая медово-кефирная основа, сочные яблочные дольки и воздушная текстура — идеальный десерт к чаю. Готовится просто, а исчезает мгновенно!
Ингредиенты
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 100 г
- Масло сливочное — 100 г (размягчённое)
- Кефир (или ряженка) — 150 мл
- Мёд жидкий — 2 ст. л.
- Мука — 300 г (просеянная)
- Сода — 1 ч. л.
- Яблоки — 2–3 шт. (очищенные, без сердцевины)
- Масло растительное — для формы
Приготовление
- Основа. В миске взбейте яйца с сахаром, добавьте мягкое масло и перемешайте до кремообразной консистенции. Влейте кефир, всыпьте соду, перемешайте и оставьте на 10 минут (сода «погасится»). Добавьте мёд, перемешайте. Постепенно введите муку, замешивая тесто консистенции густой сметаны.
- Нарежьте яблоки тонкими дольками, аккуратно вмешайте в тесто (можно оставить часть для украшения верха).
- Выпечка. Перелейте тесто в смазанную форму, разровняйте. Выпекайте при 180°C 35–40 минут (проверяйте зубочисткой). Сверху полейте медом.
