Шарлотку больше не делаю! Готовлю осетинскую бадамбуру: хрустящая корочка и аромат кардамона на весь дом

Если вы устали от обычной выпечки и хотите открыть для себя новые, насыщенные вкусы, обязательно попробуйте приготовить осетинский пирог — бадамбуру. Это не просто пирог, а настоящее произведение искусства кавказской кухни, где тесто и начинка пропитаны многовековыми традициями. Бадамбура славится своей нежнейшей слоеной основой и уникальной начинкой из перемолотого миндаля с ароматными специями, которая дарит неповторимое послевкусие. Этот пирог традиционно готовят на праздники, но его настолько приятно есть в любой день, что он легко может стать вашим фирменным семейным блюдом, перед которым не устоят ни взрослые, ни дети.

Для теста вам понадобится: 500 г муки, 250 г сливочного масла, 1 яйцо, 1 стакан кефира, щепотка соли и 1 ч. л. сахара. Масло натрите на крупной терке в холодную муку, добавьте соль и сахар. Влейте кефир и замесите тугое тесто. Уберите его в холодильник на 1 час. Для начинки: 300 г очищенного миндаля, 200 г сахара, 100 г сливочного масла, по 1 ч. л. молотой корицы и кардамона. Миндаль обжарьте на сухой сковороде до золотистости, затем измельчите в блендере или кофемолке. Смешайте с сахаром и специями. Растопите масло и добавьте к начинке, перемешайте до состояния влажной крошки. Разделите тесто на две неравные части (2/3 и 1/3). Большую часть раскатайте в круг, выложите в смазанную маслом форму, сделав высокие бортики. Равномерно распределите начинку. Меньшую часть теста раскатайте в круг, накройте начинку, защипните края. Сделайте в центре отверстие для выхода пара. Смажьте пирог взбитым желтком. Выпекайте 40–45 минут при 180 °C до золотистой корочки. Подавайте теплым, разрезав на треугольные кусочки, как пиццу.

