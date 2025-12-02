День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 10:35

Шарлотку больше не делаю! Готовлю осетинскую бадамбуру: хрустящая корочка и аромат кардамона на весь дом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы устали от обычной выпечки и хотите открыть для себя новые, насыщенные вкусы, обязательно попробуйте приготовить осетинский пирог — бадамбуру. Это не просто пирог, а настоящее произведение искусства кавказской кухни, где тесто и начинка пропитаны многовековыми традициями. Бадамбура славится своей нежнейшей слоеной основой и уникальной начинкой из перемолотого миндаля с ароматными специями, которая дарит неповторимое послевкусие. Этот пирог традиционно готовят на праздники, но его настолько приятно есть в любой день, что он легко может стать вашим фирменным семейным блюдом, перед которым не устоят ни взрослые, ни дети.

Для теста вам понадобится: 500 г муки, 250 г сливочного масла, 1 яйцо, 1 стакан кефира, щепотка соли и 1 ч. л. сахара. Масло натрите на крупной терке в холодную муку, добавьте соль и сахар. Влейте кефир и замесите тугое тесто. Уберите его в холодильник на 1 час. Для начинки: 300 г очищенного миндаля, 200 г сахара, 100 г сливочного масла, по 1 ч. л. молотой корицы и кардамона. Миндаль обжарьте на сухой сковороде до золотистости, затем измельчите в блендере или кофемолке. Смешайте с сахаром и специями. Растопите масло и добавьте к начинке, перемешайте до состояния влажной крошки. Разделите тесто на две неравные части (2/3 и 1/3). Большую часть раскатайте в круг, выложите в смазанную маслом форму, сделав высокие бортики. Равномерно распределите начинку. Меньшую часть теста раскатайте в круг, накройте начинку, защипните края. Сделайте в центре отверстие для выхода пара. Смажьте пирог взбитым желтком. Выпекайте 40–45 минут при 180 °C до золотистой корочки. Подавайте теплым, разрезав на треугольные кусочки, как пиццу.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
Беру творог и пачку теста — слойки готовы за 20 минут: вкуснее и ароматнее сырников
Общество
Беру творог и пачку теста — слойки готовы за 20 минут: вкуснее и ароматнее сырников
Сырники отменяю. Готовлю чвиштари по-грузински: кукурузная мука, сулугуни и 15 минут
Общество
Сырники отменяю. Готовлю чвиштари по-грузински: кукурузная мука, сулугуни и 15 минут
Как добиться румяной выпечки без лишних усилий: простой соляной трюк, который спасает даже капризную духовку
Общество
Как добиться румяной выпечки без лишних усилий: простой соляной трюк, который спасает даже капризную духовку
Моя фишка для идеального брауни-печенья — получаю тягучую серединку, которая покоряет
Общество
Моя фишка для идеального брауни-печенья — получаю тягучую серединку, которая покоряет
Всего 2 ингредиента — на выходе хачапури-спирали с сыром: рецепт по-грузински без духовки и возни с тестом
Общество
Всего 2 ингредиента — на выходе хачапури-спирали с сыром: рецепт по-грузински без духовки и возни с тестом
рецепты
выпечка
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ректор предложил ввести правила маркировки дипломных работ
Секс в апарт-отеле закончился убийством и уголовным делом
Американист раскрыл, каких территорий могут лишиться США
Россиянина осудили за попытку сбить самолет дроном
Суди принял окончательное решение по имуществу экс-работника МВД
Врач перечислил самые распространенные неврологические болезни россиян
Топ-менеджер ВТБ написал пьесу по Шекспиру о курсе рубля
Драма о волонтерах «СВОИ» вышла в онлайн-прокат
Бывшую девушку Гуфа осудили за мошенничество с «беременностью»
«Морская эскалация»: военкор увидел скрытый смысл в атаке на Midvolga 2
Южнокорейский автогигант зарегистрировал товарный знак в России
«Знаковое событие»: военэксперт об освобождении Красноармейска и Волчанска
Турция вышла на украинский след в атаке на российский танкер в Черном море
Почему не работает WhatsApp 2 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Военэксперт ответил, отправят ли Сырского в отставку после провалов ВСУ
В Кремле раскрыли время встречи Путина и Уиткоффа
Раскрыты детали атаки на российский танкер Midvolga 2 у берегов Турции
Нетрезвая пассажирка задержала рейс из Дубая в Москву
Песков заявил об отсутствии диалога с Европой по одному вопросу
Олимпийский чемпион назвал главную проблему российского биатлона
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.