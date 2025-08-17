Шакшука с кабачком — супервкусно! Некалорийная яичница на завтрак или ужин! Этот яркий и ароматный вариант шакшуки станет идеальным началом дня! Добавление кабачка делает блюдо более сочным и увеличивает порцию витаминов при минимальной калорийности.
Ингредиенты
- Куриные яйца — 4 шт.
- Спелые помидоры — 300 г
- Сладкий перец — 1 шт.
- Молодой кабачок — 200 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Красный лук — 1/2 шт.
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Сладкая паприка — 1/4 ч. л.
- Перец чили — 1/2 шт. (по желанию)
- Сушеный орегано — 1/4 ч. л.
- Сушеный базилик — 1/2 ч. л.
- Морская соль — по вкусу
- Свежая зелень для подачи
- Кабачок и перец нарезаем кубиками 1×1 см, лук — тонкими полукольцами. Помидоры ошпариваем кипятком, снимаем кожицу и измельчаем. В глубокой сковороде разогреваем оливковое масло, обжариваем лук до прозрачности 2 минуты. Добавляем перец и кабачок, готовим ещё 3 минуты. Вводим помидоры, мелко нарезанный чили и пропущенный через пресс чеснок. Тушим под крышкой 7–10 минут на медленном огне, пока овощи не станут мягкими. Приправляем паприкой, орегано, базиликом и солью.
- Ложкой делаем 4 углубления, в каждое вбиваем по яйцу. Готовим 3–5 минут до схватывания белка, желток должен остаться жидким. Подаём сразу же, посыпав рубленой зеленью.
