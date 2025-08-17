Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 05:30

Шакшука с кабачком — супервкусно! Некалорийная яичница на завтрак или ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шакшука с кабачком — супервкусно! Некалорийная яичница на завтрак или ужин! Этот яркий и ароматный вариант шакшуки станет идеальным началом дня! Добавление кабачка делает блюдо более сочным и увеличивает порцию витаминов при минимальной калорийности.

Ингредиенты

  • Куриные яйца — 4 шт.
  • Спелые помидоры — 300 г
  • Сладкий перец — 1 шт.
  • Молодой кабачок — 200 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Красный лук — 1/2 шт.
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Сладкая паприка — 1/4 ч. л.
  • Перец чили — 1/2 шт. (по желанию)
  • Сушеный орегано — 1/4 ч. л.
  • Сушеный базилик — 1/2 ч. л.
  • Морская соль — по вкусу
  • Свежая зелень для подачи
  1. Кабачок и перец нарезаем кубиками 1×1 см, лук — тонкими полукольцами. Помидоры ошпариваем кипятком, снимаем кожицу и измельчаем. В глубокой сковороде разогреваем оливковое масло, обжариваем лук до прозрачности 2 минуты. Добавляем перец и кабачок, готовим ещё 3 минуты. Вводим помидоры, мелко нарезанный чили и пропущенный через пресс чеснок. Тушим под крышкой 7–10 минут на медленном огне, пока овощи не станут мягкими. Приправляем паприкой, орегано, базиликом и солью.
  2. Ложкой делаем 4 углубления, в каждое вбиваем по яйцу. Готовим 3–5 минут до схватывания белка, желток должен остаться жидким. Подаём сразу же, посыпав рубленой зеленью.

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.

яйца
яичница
кабачки
овощи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
