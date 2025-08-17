Шакшука с кабачком — супервкусно! Некалорийная яичница на завтрак или ужин

Шакшука с кабачком — супервкусно! Некалорийная яичница на завтрак или ужин! Этот яркий и ароматный вариант шакшуки станет идеальным началом дня! Добавление кабачка делает блюдо более сочным и увеличивает порцию витаминов при минимальной калорийности.

Ингредиенты

Куриные яйца — 4 шт.

Спелые помидоры — 300 г

Сладкий перец — 1 шт.

Молодой кабачок — 200 г

Чеснок — 3 зубчика

Красный лук — 1/2 шт.

Оливковое масло — 3 ст. л.

Сладкая паприка — 1/4 ч. л.

Перец чили — 1/2 шт. (по желанию)

Сушеный орегано — 1/4 ч. л.

Сушеный базилик — 1/2 ч. л.

Морская соль — по вкусу

Свежая зелень для подачи

Кабачок и перец нарезаем кубиками 1×1 см, лук — тонкими полукольцами. Помидоры ошпариваем кипятком, снимаем кожицу и измельчаем. В глубокой сковороде разогреваем оливковое масло, обжариваем лук до прозрачности 2 минуты. Добавляем перец и кабачок, готовим ещё 3 минуты. Вводим помидоры, мелко нарезанный чили и пропущенный через пресс чеснок. Тушим под крышкой 7–10 минут на медленном огне, пока овощи не станут мягкими. Приправляем паприкой, орегано, базиликом и солью. Ложкой делаем 4 углубления, в каждое вбиваем по яйцу. Готовим 3–5 минут до схватывания белка, желток должен остаться жидким. Подаём сразу же, посыпав рубленой зеленью.

