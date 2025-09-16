Салат с чипсами и шампиньонами — хит любого застолья! Это сочетание понравится всем

Салат с чипсами и шампиньонами — хит любого застолья! Это хрустящий, сытный и невероятно ароматный вариант для тех, кто любит смелые сочетания. Идеально подходит для фуршетов, пикников и просто вкусного ужина.

Ингредиенты

Чипсы картофельные — 1 упаковка

Шампиньоны свежие — 300 г

Филе куриное — 1 шт.

Яйца — 3 шт.

Сыр твердый — 100 г

Майонез — для пропитки

Приправа для курицы — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Шампиньоны нарежьте пластинами и обжарьте на масле до золотистости. Куриное филе отварите, нарежьте кубиками и приправьте специями. Яйца сварите вкрутую и натрите на терке. Сыр измельчите на мелкой терке. Чипсы поломайте руками. Соберите салат слоями: чипсы, курица, майонез, грибы, майонез, яйца, майонез, сыр. Дайте настояться 10–15 минут перед подачей.

