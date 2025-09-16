Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 13:00

Салат с чипсами и шампиньонами — хит любого застолья! Это сочетание понравится всем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с чипсами и шампиньонами — хит любого застолья! Это хрустящий, сытный и невероятно ароматный вариант для тех, кто любит смелые сочетания. Идеально подходит для фуршетов, пикников и просто вкусного ужина.

Ингредиенты

  • Чипсы картофельные — 1 упаковка
  • Шампиньоны свежие — 300 г
  • Филе куриное — 1 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Майонез — для пропитки
  • Приправа для курицы — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Шампиньоны нарежьте пластинами и обжарьте на масле до золотистости. Куриное филе отварите, нарежьте кубиками и приправьте специями. Яйца сварите вкрутую и натрите на терке.
  2. Сыр измельчите на мелкой терке. Чипсы поломайте руками. Соберите салат слоями: чипсы, курица, майонез, грибы, майонез, яйца, майонез, сыр. Дайте настояться 10–15 минут перед подачей.

Ранее мы готовили салат «Косичка». Пикантная закуска с копченым сыром и корейской морковью! Все друзья захотят рецепт.

салат
чипсы
грибы
курица
яйца
Ольга Шмырева
О. Шмырева
