Салат с чипсами и шампиньонами — хит любого застолья! Это сочетание понравится всем

Салат с чипсами и шампиньонами — хит любого застолья! Это хрустящий, сытный и невероятно ароматный вариант для тех, кто любит смелые сочетания. Идеально подходит для фуршетов, пикников и просто вкусного ужина.
Ингредиенты
- Чипсы картофельные — 1 упаковка
- Шампиньоны свежие — 300 г
- Филе куриное — 1 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Сыр твердый — 100 г
- Майонез — для пропитки
- Приправа для курицы — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- Шампиньоны нарежьте пластинами и обжарьте на масле до золотистости. Куриное филе отварите, нарежьте кубиками и приправьте специями. Яйца сварите вкрутую и натрите на терке.
- Сыр измельчите на мелкой терке. Чипсы поломайте руками. Соберите салат слоями: чипсы, курица, майонез, грибы, майонез, яйца, майонез, сыр. Дайте настояться 10–15 минут перед подачей.
