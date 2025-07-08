Семья просит вместо котлет! Вкуснейшие оладьи из печени — просто и полезно

Семья просит вместо котлет! Вкуснейшие оладьи из печени — просто и полезно

Семья просит вместо котлет! Вкуснейшие оладьи из печени — просто и полезно! Печеночные оладьи — простой и вкусный вариант для домашнего обеда или ужина. Мягкая печень с луком и сметаной превращается в сочные котлетки с хрустящей корочкой. А еще печень богата железом, которое помогает в профилактике железодефицита и поддерживает энергию и хорошее самочувствие.

Ингредиенты

Печень — 500 г

Лук — 2 шт.

Яйцо — 2 шт.

Мука — 0,5 ст. л.

Сметана — 2 ст. л.

Растительное масло — для жарки

Соль — по вкусу

Приготовление

Печень промойте, очистите от пленок и нарежьте крупными кусками. Измельчите печень с луком в блендере до однородности. Добавьте муку, сметану и яйца, тщательно перемешайте. Масса должна быть густой, как сметана. Посолите по вкусу — около 1 ч. л. соли. Разогрейте масло на сковороде, выкладывайте оладьи ложкой и жарьте на среднем огне до румяной корочки.

Печеночные котлеты готовы — это вкусно, полезно и отличный вариант для поддержки уровня железа в организме.

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