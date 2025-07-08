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08 июля 2025 в 11:30

Семья просит вместо котлет! Вкуснейшие оладьи из печени — просто и полезно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Семья просит вместо котлет! Вкуснейшие оладьи из печени — просто и полезно! Печеночные оладьи — простой и вкусный вариант для домашнего обеда или ужина. Мягкая печень с луком и сметаной превращается в сочные котлетки с хрустящей корочкой. А еще печень богата железом, которое помогает в профилактике железодефицита и поддерживает энергию и хорошее самочувствие.

Ингредиенты

  • Печень — 500 г
  • Лук — 2 шт.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Мука — 0,5 ст. л.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Растительное масло — для жарки
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Печень промойте, очистите от пленок и нарежьте крупными кусками. Измельчите печень с луком в блендере до однородности. Добавьте муку, сметану и яйца, тщательно перемешайте. Масса должна быть густой, как сметана. Посолите по вкусу — около 1 ч. л. соли.
  2. Разогрейте масло на сковороде, выкладывайте оладьи ложкой и жарьте на среднем огне до румяной корочки.

Печеночные котлеты готовы — это вкусно, полезно и отличный вариант для поддержки уровня железа в организме.

Ранее мы делились рецептом, с которым семья забудет о котлетах! Куриные митболы в сливочно-грибном соусе.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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