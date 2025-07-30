Котлетки из кабачка и крабовых палочек! Очень вкусно и необычно! Эти сочные биточки сочетают в себе легкий вкус кабачков и пикантные нотки морепродуктов. Идеальный вариант для полезного ужина или оригинальной закуски!
Ингредиенты (на 12–14 котлет)
- Кабачки молодые — 500 г
- Крабовые палочки — 200 г
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 3–4 ст. л.
- Укроп/петрушка — небольшой пучок
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль, перец — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
- Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут. Затем отожмите лишний сок.
- Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками, зелень и чеснок измельчите.
- Смешайте кабачки, крабовые палочки, яйцо, муку, зелень и чеснок. Добавьте специи. Тесто должно быть густым, но не плотным.
- Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте массу ложкой, формируя котлеты. Обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Подавайте со сметанно-чесночным соусом или лимонными дольками.
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