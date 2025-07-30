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30 июля 2025 в 06:30

Котлетки из кабачка и крабовых палочек! Очень вкусно и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Котлетки из кабачка и крабовых палочек! Очень вкусно и необычно! Эти сочные биточки сочетают в себе легкий вкус кабачков и пикантные нотки морепродуктов. Идеальный вариант для полезного ужина или оригинальной закуски!

Ингредиенты (на 12–14 котлет)

  • Кабачки молодые — 500 г
  • Крабовые палочки — 200 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 3–4 ст. л.
  • Укроп/петрушка — небольшой пучок
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль, перец — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут. Затем отожмите лишний сок.
  2. Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками, зелень и чеснок измельчите.
  3. Смешайте кабачки, крабовые палочки, яйцо, муку, зелень и чеснок. Добавьте специи. Тесто должно быть густым, но не плотным.
  4. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте массу ложкой, формируя котлеты. Обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте со сметанно-чесночным соусом или лимонными дольками.

Ранее мы готовили кабачковые рулетики с сырной начинкой! Вкусная летняя закуска.

кабачки
простой рецепт
котлеты
крабовые палочки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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