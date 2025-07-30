Котлетки из кабачка и крабовых палочек! Очень вкусно и необычно

Котлетки из кабачка и крабовых палочек! Очень вкусно и необычно

Котлетки из кабачка и крабовых палочек! Очень вкусно и необычно! Эти сочные биточки сочетают в себе легкий вкус кабачков и пикантные нотки морепродуктов. Идеальный вариант для полезного ужина или оригинальной закуски!

Ингредиенты (на 12–14 котлет)

Кабачки молодые — 500 г

Крабовые палочки — 200 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 3–4 ст. л.

Укроп/петрушка — небольшой пучок

Чеснок — 2 зубчика

Соль, перец — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут. Затем отожмите лишний сок. Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками, зелень и чеснок измельчите. Смешайте кабачки, крабовые палочки, яйцо, муку, зелень и чеснок. Добавьте специи. Тесто должно быть густым, но не плотным. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте массу ложкой, формируя котлеты. Обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте со сметанно-чесночным соусом или лимонными дольками.

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