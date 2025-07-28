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28 июля 2025 в 05:32

Салат с редькой и языком: вкуснятина исключительно из доступных продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с редькой и свиным языком — это идеальное сочетание пикантных хрустящих овощей и нежного, тающего во рту мяса. Острота редьки прекрасно оттеняет насыщенный мясной вкус, а майонезная заправка связывает все компоненты в гармоничное целое.

Для приготовления отварите 300 г свиного языка (около 1,5 часа с лавровым листом и перцем-горошком), очистите от кожицы и нарежьте тонкой соломкой. Одну крупную редьку очистите, натрите на крупной терке и залейте холодной водой на 15 минут, чтобы убрать лишнюю горечь, затем отожмите. Смешайте язык и редьку, добавьте 1 мелко нарезанную луковицу (можно предварительно обдать кипятком для смягчения вкуса). Заправьте 3–4 ст. л. майонеза, посолите по вкусу, добавьте щепотку черного перца и тщательно перемешайте.

Дайте салату настояться в холодильнике 30 минут — это позволит вкусам раскрыться полностью. Подавайте, украсив зеленью, — этот сытный пикантный салат с приятной остринкой станет настоящим украшением любого застолья! А готовится эта вкуснятина исключительно из доступных продуктов.

Ранее стало известно, как приготовить салат с копченой колбасой и горошком: только доступные продукты.

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мясо
овощи
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
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