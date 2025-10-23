Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 06:27

Семейный ужин мечты: нежная запеканка с томленым мясом, которая готовится сама

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта запеканка — тот самый случай, когда простое становится гениальным. Слои нежного картофеля, сочного мяса и расплавленного сыра создают потрясающую гармонию вкусов. Блюдо готовится практически самостоятельно в духовке, наполняя дом аппетитным ароматом и даря вам время для отдыха.

Готовлю я так: 800 граммов картофеля нарезаю тонкими кружочками и выкладываю в форму. Слегка солю, перчу, посыпаю измельченным чесноком и смазываю смесью майонеза и сметаны. Сверху распределяю 500 граммов мяса, нарезанного небольшими кусочками, — отлично подходит свинина, говядина или курица. Снова приправляю солью и перцем. Затем выкладываю слой из кружочков помидоров и смазываю оставшейся сметанно-майонезной смесью. Накрываю фольгой и отправляю в духовку на 50 минут при 190 градусах. Затем снимаю фольгу, посыпаю 150 граммами тертого сыра и запекаю еще 10 минут до румяной корочки.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Читайте также
Секрет идеального песочного теста, о котором молчат пекари: замороженное масло творит чудеса
Общество
Секрет идеального песочного теста, о котором молчат пекари: замороженное масло творит чудеса
Я добавила апельсин к свекле — получилось гениально
Семья и жизнь
Я добавила апельсин к свекле — получилось гениально
Секрет быстрого ужина: готовлю из 4 ингредиентов — это мясо настолько вкусное, что семья уплетает прям из сковороды
Общество
Секрет быстрого ужина: готовлю из 4 ингредиентов — это мясо настолько вкусное, что семья уплетает прям из сковороды
Немного фарша и пачка готового теста. Закуска с мясным фаршем «Клубочки ниток» — очень вкусно и необычно
Общество
Немного фарша и пачка готового теста. Закуска с мясным фаршем «Клубочки ниток» — очень вкусно и необычно
Заливной пирог «Ленивый беляш» — хит на ужин. По вкусу напоминает беляши, готовится быстро — без возни и раскатки теста
Общество
Заливной пирог «Ленивый беляш» — хит на ужин. По вкусу напоминает беляши, готовится быстро — без возни и раскатки теста
еда
мясо
рецепты
ужин
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 октября: инфографика
Силы ПВО сбили 139 БПЛА ВСУ над Россией за ночь
Два корабля оказались в ледяной ловушке на севере Якутии
Гол Беллингема помог «Реалу» вырвать победу у «Ювентуса» в матче ЛЧ
Юрист раскрыл, что грозит за трату средств с найденной карты
«Стремление взять реванш»: Захарова раскрыла причину ненависти Латвии к РФ
Как правильно укрыть грядку, чтобы спасти растения от лютых морозов
Составлен список продуктов, убивающих мужскую потенцию
Путин сделал Михалкову особый подарок на 80-летие
Россиян предупредили о серьезной опасности сидячего образа жизни
Названо число жертв от атаки ВСУ в Брянской области
«Жгутиковые микроорганизмы»: названы симптомы опасной половой инфекции
К чему снится мертвец: предвестник новых начал и внутреннего роста
SHOT сообщил о десяти мощных взрывах над Рязанью
Турецкая закуска «Эзме» — пикантное чудо из овощей: остро и свежо!
Рютте назвал первый шаг для урегулирования конфликта на Украине
Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября
Юрист ответил, может ли работодатель штрафовать за опоздания
К чему снится смерч: эмоциональные и жизненные перемены ждут впереди
США готовят крупнейший пакет санкций против России
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.