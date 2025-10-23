Семейный ужин мечты: нежная запеканка с томленым мясом, которая готовится сама

Эта запеканка — тот самый случай, когда простое становится гениальным. Слои нежного картофеля, сочного мяса и расплавленного сыра создают потрясающую гармонию вкусов. Блюдо готовится практически самостоятельно в духовке, наполняя дом аппетитным ароматом и даря вам время для отдыха.

Готовлю я так: 800 граммов картофеля нарезаю тонкими кружочками и выкладываю в форму. Слегка солю, перчу, посыпаю измельченным чесноком и смазываю смесью майонеза и сметаны. Сверху распределяю 500 граммов мяса, нарезанного небольшими кусочками, — отлично подходит свинина, говядина или курица. Снова приправляю солью и перцем. Затем выкладываю слой из кружочков помидоров и смазываю оставшейся сметанно-майонезной смесью. Накрываю фольгой и отправляю в духовку на 50 минут при 190 градусах. Затем снимаю фольгу, посыпаю 150 граммами тертого сыра и запекаю еще 10 минут до румяной корочки.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.