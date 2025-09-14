Секрет сладких груш: какие цветы нужно посадить рядом с деревом

Сочные и ароматные груши не появляются сами по себе. Чтобы урожай был богатым, важен не только правильный уход, но и грамотный выбор растений-компаньонов. Некоторые цветы способны укрепить здоровье дерева и повысить качество плодов.

Настурция — надёжный защитник от тли и других сосущих вредителей. Её яркие цветы украшают сад и одновременно выполняют функцию естественного барьера.

Календула лекарственная помогает оздоровить почву и подавляет патогенные микроорганизмы. Корни этого растения выделяют вещества, которые препятствуют развитию нематод и грибковых заболеваний.

Бархатцы выделяют особое соединение — тиофен. Оно обеззараживает почву, а их аромат сбивает с толку плодожорку и других насекомых-вредителей, защищая деревья от повреждений.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Лаванда узколистная создаёт естественный барьер против муравьёв, которые разносят тлю. Её фитонциды улучшают микроклимат вокруг груши, помогая ей расти здоровой и крепкой.

Люпин обогащает землю азотом благодаря клубеньковым бактериям на своих корнях. Это естественное удобрение делает почву плодороднее, а сами груши — сочнее и слаще.

Совместная посадка этих растений создаёт сбалансированную экосистему в саду. Такой подход позволяет выращивать экологически чистые груши без лишней химии и получать урожай высокого качества.

Природное земледелие с компаньонами не только полезно, но и красиво: цветы украшают сад, а деревья благодарят обильными плодами.

