Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 16:37

Чеснок бульбочками: неожиданный способ посадки для богатого урожая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обычно чеснок размножают зубками, но есть ещё один простой и эффективный способ — посадка бульбочками. Такой чеснок получается крупным, ароматным и с крепким иммунитетом.

Чтобы получить бульбочки, не обрезайте стрелки во время уборки урожая. Выкопайте растение целиком, стряхните землю с корней и подвесьте его так, чтобы семенные коробочки были направлены вниз. Питательные вещества из луковицы перейдут в бульбочки, помогая им дозреть.

Почему стоит выбрать этот способ

Экономия материала. У крупного чеснока обычно всего 4–5 зубков. Их удобнее использовать в пищу, а не для посадки.

Оздоровление. Бульбочки формируются в воздухе, не соприкасаясь с почвой. Это защищает будущий урожай от болезней и вредителей.

Омоложение посадок. Со временем зубки теряют качество. Посадка бульбочками позволяет обновить культуру и вернуть ей силу.

Как правильно посадить

За три недели до работ подготовьте грядку: внесите компост (около 4 кг на 1 кв. м) и перекопайте землю.

В конце сентября выберите самые крупные бульбочки и посадите их на глубину 3–4 см. Расстояние между луковичками должно быть не меньше 3 см, а между рядами — около 15 см. Сверху укройте грядку слоем мульчи из соломы или листьев.

Важный нюанс

Посадка бульбочками требует времени. В первый сезон вы получите однозубки — крупные цельные луковицы. Их нужно подсушить в сухом и проветриваемом помещении, а затем снова высадить осенью. На следующий год они превратятся в полноценный крупный чеснок, который хранится дольше обычного и лучше сопротивляется болезням.

Этот метод требует немного больше терпения, но результат стоит усилий: здоровый, крепкий и по-настоящему урожайный чеснок.

Осенняя посадка чеснока — это не просто привычная дачная работа, а грамотная стратегия для получения щедрого урожая. Именно подзимний посев обеспечивает самые ранние и крупные головки, которые сохраняются до нового сезона.

чеснок
посадки
советы
огороды
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинского депутата обвинили в работе на ФСБ и задержали
Российский регион получит федеральное финансирование после землетрясения
Популярный актер Болливуда умер, снимаясь в четырех фильмах сразу
В Сербии во время протестов пострадали 14 полицейских
Склады ВСУ уничтожены, новобранцы бегут: новости СВО на вечер 6 августа
Энергетик раскрыл, откажется ли Россия от поставок газа в Европу
Лаос может увеличить поставки кофе в Россию из-за США
Патриарх Кирилл вручил Симоньян орден княгини Ольги
Россиянка рассказала о давлении в украинском плену
Игра сборных России и Иордании закончилась травмой футболиста
Правительство России введет регулирование количества платных мест в вузах
Легендарный костюм Тоби Магуайра из «Человека-паука» ушел с молотка
«От этого нельзя абстрагироваться»: Песков рассказал о графике Путина
Комик Сергей Орлов защитил женщин от дебошира: что известно, как помог
Россиянин получил внушительный срок за убийство 30-летней давности
Современные технологии и опыт: как ВЭФ-2025 защитили от кибератак
Мужчина бросился в пасть аллигатору ради спасения жены
Популярный стендапер умер в 28 лет
Вирусолог предположил, что могло спровоцировать ВИЧ на Чукотке
Рыбацкая лодка попала под буксир с баржами в Нижегородской области
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.