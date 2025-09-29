Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 20:56

Секрет кошачьего обаяния: как питомцы запускают в нас выработку окситоцина

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Научные исследования подтверждают, что кошки способны вызывать у людей синтез окситоцина — гормона привязанности и любви. Этот механизм идентичен процессу, происходящему при взаимодействии матери и ребенка. Эмоциональная связь между человеком и кошкой формируется на биохимическом уровне, создавая глубокое чувство привязанности.

Современные исследования демонстрируют, что уровень окситоцина повышается на 20–30% при спокойном взаимодействии с кошкой. Ключевым фактором является добровольность общения — животное само должно проявлять инициативу для контакта. Принудительное взаимодействие не вызывает гормонального отклика ни у человека, ни у животного. Создание безопасного пространства и уважение к границам питомца становятся основой для взаимного доверия. Кошки тонко чувствуют эмоциональное состояние человека и реагируют соответствующим образом. Правильный подход к общению с кошкой способствует снижению стресса и улучшению эмоционального состояния.

Ранее также сообщалось, почему кошки любят тереться щечками. Это не только приятно для питомца, но и полезно для его эмоционального состояния.

