Секрет кошачьего обаяния: как питомцы запускают в нас выработку окситоцина

Научные исследования подтверждают, что кошки способны вызывать у людей синтез окситоцина — гормона привязанности и любви. Этот механизм идентичен процессу, происходящему при взаимодействии матери и ребенка. Эмоциональная связь между человеком и кошкой формируется на биохимическом уровне, создавая глубокое чувство привязанности.

Современные исследования демонстрируют, что уровень окситоцина повышается на 20–30% при спокойном взаимодействии с кошкой. Ключевым фактором является добровольность общения — животное само должно проявлять инициативу для контакта. Принудительное взаимодействие не вызывает гормонального отклика ни у человека, ни у животного. Создание безопасного пространства и уважение к границам питомца становятся основой для взаимного доверия. Кошки тонко чувствуют эмоциональное состояние человека и реагируют соответствующим образом. Правильный подход к общению с кошкой способствует снижению стресса и улучшению эмоционального состояния.

