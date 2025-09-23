Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 16:30

Сборник вкусных рецептов из свинины: 6 простых идей для сытного ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сборник вкусных рецептов из свинины: 6 простых идей для сытного ужина. Если вы ищете новые способы разнообразить меню, обратите внимание на эти проверенные рецепты со свининой. От классических сочетаний до неожиданных вариаций — каждая идея гарантирует насыщенный вкус и аромат.

  1. Свинина, тушёная со свежей капустой. Нежное мясо, томлёное с хрустящей капустой, морковью и луком в томатной подливке. Простое блюдо с идеальным балансом сочности и пряностей.
  2. Гречка по-купечески со свининой. Сытный вариант, где обжаренная свинина с овощами дополняется рассыпчатой гречкой. Аромат копчёностей и специй сделает его фаворитом на вашем столе.
  3. Свинина с картошкой в рукаве. Картофель, лук и морковь, запечённые со свининой в горчично-чесночном маринаде. Блюдо готовится без лишних хлопот и сохраняет все соки.
  4. Свинина, запечённая с овощами под сырной корочкой. Картофель, помидоры и лук, покрытые слоем сметаны и расплавленного сыра. Идеальный вариант для ужина с семьёй или приёма гостей.
  5. Свиные рёбрышки целым куском. Рёбрышки, замаринованные в соевом соусе с горчицей и кетчупом, и запечённые до хрустящей корочки. Подавайте с овощами на гриле.
  6. Макароны со свининой на сковороде. Обжаренная свинина с луком и чесноком, соединённая с макаронами. Добавьте томатный соус или сливки для более нежного вкуса.

Это мясо быстро готовится, сочетается с большинством гарниров и подходит для экспериментов с маринадами. Выбирайте любой рецепт — и ваш ужин станет настоящим кулинарным шедевром!

Ранее мы делились сборником вкусных начинок для перца. 10 идей — от классики до ПП-вариаций.

